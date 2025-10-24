OBJAVLJENE NOVE CENE GORIVA: Evo koliko ćemo plaćati benzin i dizel u narednih sedam dana
VOZAČI u Srbiji će od danas, pa do 31. oktobra, plaćati gorivo po novim cenama.
U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 193 dinara, dok je cena benzina 177 dinara.
Poredeći cene sa iznosima od prethodne nedelje, dizel i benzin poskupeli su za dinar.
