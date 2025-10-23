VELIKI UDARAC ZA MOSKVU: Kina obustavila uvoz ruske nafte nakon sankcija SAD-a

KINESKI državne naftne kompanije obustavile su kupovinu ruske nafte koja se prevozi morem nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije "Rosnjeftu" i "Lukoilu", rekli su trgovinski izvori.

Foto AP

Odluka kineskih energetskih kompanija "PetroChina", "Sinopec", "CNOOC" i "Zhenhua Oil", da privremeno prekinu trgovinu ruskom sirovom naftom pojavila se zbog straha od sekundarnih sankcija i mogućih komplikacija u međunarodnim plaćanjima i osiguranju transporta, rekli su izvori, prenosi Rojters.

Indija, najveći kupac ruske nafte koja se prevozi morem, priprema se da značajno smanji uvoz sirove nafte iz Rusije kako bi se uskladila sa novim američkim merama.

Naglo smanjenje potražnje iz Kine i Indije, dve zemlje koje su do sada činile više od dve trećine ruskog izvoza nafte morem, moglo bi znatno da smanji prihode Moskve i izazove porast globalnih cena nafte, naveli su analitičari.

Prema podacima firme "Vortex Analytics", kineske državne kompanije kupovale su u proseku manje od 250.000 barela dnevno ruske nafte u prvih devet meseci ove godine, dok "Energy Aspects" procenjuje taj obim na oko 500.000 barela dnevno.

Većinu ruskog izvoza, oko 1,4 miliona barela dnevno, i dalje kupuju nezavisne kineske rafinerije poznate kao "čajnici". "Rosnjeft" i "Lukoil" tradicionalno prodaju naftu Kini putem posrednika, a ne direktno državnim kompanijama.

Nezavisne kineske rafinerije verovatno će kratkoročno pauzirati kupovinu kako bi procenile rizik od sankcija, ali analitičari očekuju da će nastojati da održe trgovinu ruskom sirovom naftom u ograničenom obimu.

Kina takođe uvozi oko 900.000 barela dnevno ruske nafte cevovodima koji opslužuju "PetroChina", što prema procenama trgovaca neće biti značajno pogođeno novim merama.

Očekuje se da će Kina i Indija sada pojačati kupovine nafte sa Bliskog istoka, Afrike i Latinske Amerike, što bi moglo dodatno da podigne globalne cene nesankcionisane sirove nafte, zaključuju tržišni analitičari.