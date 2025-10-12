ODRŽANA SEDNICA ODBORA DIREKTORA NIS-A: Predstavljen plan za obezbeđivanje rada kompanije
ODBOR direktora NIS a.d. Novi Sad održao je u petak, 10. oktobra 2025. godine, sednicu na kojoj je menadžment kompanije predstavio izveštaj o operativnom poslovanju u uslovima važenja sankcija Sjedinjenih Američkih Država.
Odbor direktora je protekao u konstruktivnoj atmosferi, a definisani su i izazovi u kojima se kompanija nalazi u novonastalim okolnostima.
Menadžment je članovima Odbora direktora predstavio plan za obezbeđivanje rada kompanije u trenutnim uslovima i sprovođenje mera usmerenih na očuvanje socijalne sigurnosti zaposlenih i snabdevanje tržišta dok situacija sa sankcijama ne bude razrešena na nivou nadležnih institucija i akcionara, navodi se u saopštenju.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
MISTERIOZAN UREĐAJ SNIMLjEN PRE PADA NADSTREŠNICE: Dragan J. Vučićević otkriva nove dokaze (FOTO)
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević ekskluzivno je otkrio nove dokaze o padu nadstrešnice u Novom Sadu na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.
13. 10. 2025. u 11:53
POLICIJA NA POZIV NOVOG DIREKTORA UŠLA U JUNAJTED GRUPU: Po nalogu VJT češljaju se Šolakovi papiri
NA POZIV novog direktora, policijski inspektori ušli su danas po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u prostorije Junajted grupe gde, kako se saznaje iz izvora bliskog tužilaštvu, prikupljaju dokumentaciju o poslovima ove bivše firme Dragana Šolaka.
13. 10. 2025. u 11:20
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)