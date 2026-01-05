EVO KADA POČINJE JEFTINA STRUJA U SRBIJI Noćna tarifa važi u 3 različita termina

JEFTINA, odnosno noćna tarifa počinje u tri različita vremena u tri zone u Srbiji, a to su Vojvodina, Beograd i centralna Srbija.

Foto: M. Anđela/Nenad Živanović/Igor Marinković

U situaciji u kojoj se nalazi svet, mnogi ljudi gledaju da uštede na čemu mogu, a jedna od bitnih stavki je račun za struju za svako domaćinstvo.

Dobar način za uštedu na ovim računima je da se električna energija koristi noću kada je moguće, jer je tada na snazi jeftina tarifa, koja pravi bitnu razliku na kraju meseca. Pravi pokazatelj je bojler, čije zagrevanje isključivo u toku noći može biti tri puta jeftinije nego ako to činite samo u toku dana.

Isto važi i za druge velike potrošače struje, poput veš mašine ili mašine za pranje posuđa, a moguće je uštedeti i ako se jela koja zahtevaju dugu pripremu kuvaju tokom noći.

Osim toga, može se uštedeti i postavljenjem led sijalica ili štedljivih sijalica, koje smanjuju potrošnju. Još jedna preporuka je zamena stolarije u domu, jer bi to povećalo energetsku efikasnost smanjenjem rasipanja energije.

Jeftinija struja po Srbiji

Ali, ono na šta posebno treba obratiti pažnju je vreme kada počinje jeftina struja, koje nije isto u svim krajevima Srbije.

Jeftina, odnosno noćna tarifa počinje u tri različita vremena u tri zone u Srbiji, a to su Vojvodina, Beograd i centralna Srbija. U Vojvodini ova tarifa traje od 23 sata do 7 ujutru, u Beogradu od ponoći do 8 ujutru, a u centralnoj Srbiji od 22 sata do 6 ujutru.

(Mondo)

