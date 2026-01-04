GRAĐANI BUGARSKE SE ŽALE: Prelazak na evro povećao cene

KUPCI u Bugarskoj beleže pokušaje preduzeća da povećavaju cene od 1. januara, kada je zemlja prešla na evro.

Jedna građanka požalila se da je cena hleba u jednoj od velikih lanaca prodavnica naglo porasla kada se kupuje onlajn: 31. decembra baget je koštao 0,89 leva (0,46 evra), a 2. januara već je koštao 0,61 evro (1,19 leva).

Jedna korisnica interneta takođe je objavila fotografiju gumenih čizama, koje su ranije koštale 49,99 leva, ali nakon prelaska na evro sada koštaju 49,99 evra. Jedna bugarska televizija objavila je cene kućnih potrepština: set posuda za skladištenje koštao je 5,23 evra (10,22 leva) 1. januara, a 2. januara već košta 10,22 evra.

Izvršni direktor bugarskog nacionalnog udruženja „Aktivni potrošači“ Bogomil Nikolov izjavio je da je u ovim poslednjim slučajevima malo verovatno da je greška u softveru prodavnica.

-Ovaj trgovac neće moći ništa da proda narednih dana. Svako ko pokuša drastično da podigne cene jednostavno će bankrotirati, izjavio je Nikolov.

On je preporučio podnošenje žalbi na sve slučajeve spekulacija Komisiji za zaštitu potrošača, koja može da izrekne finansijske sankcije, ali, kako su bugarski mediji primetili, efikasnost takvih žalbi ostaje nejasna.

Korisnici društvenih mreža ostavljaju gnevne komentare na vesti o ovakvim poskupljenjima proizvoda.

-Govorili ste da će sve biti u redu, kao da nemamo primere iz Grčke, Kipra, Hrvatske itd, napisala je Ilijana Lukanova i dodala da ovo nije trebalo da se desi.

-Čestitam vam na ulasku u evrozonu. Kada su vas zvali da izađete na ulice, ležali ste na kauču i čekali da neko drugi obavi posao umesto vas, da spreči usvajanje evra, napisao je Nikolaj Dimitrov.

Bugarska je prešla na evro 1. januara 2026. Tokom januara u opticaju će biti i bugarski lev i evro, a mešovite opcije plaćanja ostaju po nahođenju trgovca.

