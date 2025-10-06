Ekonomija

U BUREKU SVE MANJE LAŽNOG SIRA: Skoro petina kontrolisanih izbegava pravila o označavanju proizvoda koji sadrže palmino ulje

М. Н. С.

06. 10. 2025. u 11:12

SVE veći broj proizvođača prestaje da koristi falsifikovani sir, kajmak, pavlaku...

У БУРЕКУ СВЕ МАЊЕ ЛАЖНОГ СИРА: Скоро петина контролисаних избегава правила о означавању производа који садрже палмино уље

Foto: Privatna arhiva

Tako je Poljoprivredna inspekcija u poslednjoj kontroli primene Uredbe o proizvodima sa palminim uljem, nepravilnosti utvrdila kod petine proveravanih proizvođača i trgovaca, a u prvoj kontroli svaki treći je izbegavao svoje obaveze iz zakona. Najčešće su pokušavali da zaobiđu pravilo da jasno označe da roba sadrži palmino ili drugo ulje, dok su se na deklaraciji hvalili da je proizvod od sira, što je ovom Uredbom zabranjeno.

Poljoprivredna inspekcija uočila je pozitivan trend smanjenja nepravilnosti u pekarama, jer u prvim danima kontrole više od 20 odsto subjekata bilo je neusklađeno sa propisima, dok je u septembru taj procenat značajno smanjen.

- Poljoprivredna inspekcija obavila je od 1. avgusta do 29. septembra 382 inspekcijska nadzora u vezi sa primenom uredbe o proizvodima sa palminim uljem i utvrdila nepravilnosti kod 70 subjekata, što čini 18,3 odsto kontrolisanih - saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede. - Inspekcija je proveravala deklarisanje proizvoda i upotrebu sirovina koje predstavljaju analoge mlečnim proizvodima, a najčešći propusti odnosili su se na nepoštovanje obaveze jasnog označavanja proizvoda. To se pre svega odnosi na korišćenje proizvoda koji nisu i ne mogu imati u nazivu sir i slično i našli su se u prometu bez adekvatnog obeležavanja.

Tokom nadzora doneto je 67 rešenja o otklanjanju nepravilnosti, izrečene su mere zabrane prometa kod 11 subjekata i podneta su 23 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.
Iz ministarstva su naveli da inspektori od 15. septembra kontrolišu i maloprodajne objekte, da su urađena 192 nadzora, a u jednom slučaju utvrđeno je nepoštovanje propisa, nakon čega je izdato upravno rešenje o otklanjanju nepravilnosti.

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da Ministarstvo poljoprivrede insistira na fer odnosu prema potrošačima.
- Potrošač mora da bude jasno informisan o sastavu proizvoda koje kupuje. Ovo nije mera kažnjavanja, već zaštite tržišta i interesa građana - rekao je on. 

Nastavljaju se provere

Poljoprivredna inspekcija nastavlja redovne aktivnosti u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane, koje obuhvataju proveru higijene, NASSR sistema, upisa u Centralni registar i pravilnog deklarisanja proizvoda.

Kontrole će, saopštilo je ministarstvo, biti nastavljene i u narednom periodu, kako bi se osigurala puna primena propisa i jednak tretman svih učesnika na tržištu.

