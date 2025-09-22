"SVE ŠTO SMO OBEĆALI, TO JE I ISPUNJENO" Mali: Od oktobra vanredno povećanje zarada

PRVI potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali gostuje u Jutarnjem programu TV Pink.

Foto: Printscreen

- Lepe vesti i još jedna potvrda naše odgovorne politike, veće plate, veće penzije, veća minimalna zarada. Od 1. oktobra idemo sa vanrednim povećanjem zarada. To obećanje koje smo dali to i ispunjavamo. To je dodatno povećanje od onog od januara. Inflacija ove godine je 4% sledeće godine je predviđeno 3,5 %. To su uprkos globalnim izazovima i blokaderima, držimo se i sprovodimo svoju politiku na pravi način - kaže Mali.

Od 1. decembra ove godine 12,2 povećanje penzija. Dvocifrena povećanja penzija.

Minimalna zarada

- Do kraja 2027. skok u budućnost , EXPO gde ćemo biti domaćini. Minimalna zarada u Srbiji 650 evra. Prosečna plata u Srbiji 1400 evra. Nama će u decembru prosećna plata biti veća od 1000 evra. Svaki četvti čovek je pre 2012 bio nezaposlen.Uprkos svim blokadama i želji da se vratimo u 2012. mi smo jači. Uspeli su da nas uspore - rekao je Mali.

Zatim je podsetio i na paket ekonomskim mera koji važi od 1. septembra

- Imamo smanjenje cena skoro 20 hiljada proizvoda i istovremeno povećanje plata i penzija, što kumulativno povećava standard građana - istakao je Mali.

Legalizacija objekata

- Konferencija za štampu sa Vučićem. Razgovarali smo samo o onome što je važno za građane Srbije. Nelegalizovan objekat ne mođete da prodate, ne možete po zakonu da stavite taj objekat pod hipoteku. Svako želi da bude svoj na svome. Da tamo gde živi bude njegov. Svoj na svome zato smo tako nazvali ovaj zakon. Da to završimo brzo, efikasno i jeftino. 4,8 miliona objekata imate gde nije upisan vlasnik. Imate trodimenzionalne slike cele Srbije, zna se gde je šta i kako. Mi želimo da sa tom vrlo jednostavnom prijavom, da mi taj proces u rekordnom roku završimo. Od 90-ih ukupno je rešeno 300.000 objekata. A mi želimo ove milionske objekte da rešimo. Hoćemo da sa niskom sumom novca, kuću stan, da rešimo za 100 evra.

Cene po gradovima/selima

Za legalizaciju će, kako je naveo, u selima, zaseocima sela, maksimalna cena biti 100 evra.

- Ali, nije sto evra samo kuća, porodični objekat i stambene jedinice. Svako selo, bilo gde u Srbiji, nije samo kuća porodična, već i štala, šupa, ostava za alat, sve što vam je potrebno, a nema više od 500 kvadrata, ide za 100 evra. Pet objekata, 100 evra. Ukupno. I sve vam je legalno - naveo je Vučić.

Kako je naveo, država ne odgovara za instalacije kakve su sada postavljene u tim objektima.

Kada je reč o gradovima, kako je naveo Vučić, najskuplji je Beograd, odnosno Terazije i Knez Mihajlova.

- Po gradovima smo napravili u više zona. Najskuplji je Beograd, odnosno Terazije. Imate stan od 100 ili 200 kvadrata, platite 1.000 evra, to je 20 odsto jednog kvadrata, 0,2 metra kvadratnog prava platite i imate legalnu nekretninu na Starom gradu ili Vračaru. Čak i manje od toga, jer 1.000 evra će biti Terazije i Knez Mihajlova, a već Vračar biće 800 evra.

EXPO 2027

- Imamo 121 zemlju koja je potvrdila učešće na Ekspu. Rekli smo da ćemo imati 130 i da ćemo biti najuspešnija zemlja po pitanju toga. U petak je Vijetnam potvrdio svoje učešće - rekao je Mali o Ekspu.

Što se tiče same gradnje, rekao je da ima ne manje od 600 radnika u tri smene, radiće 20 sati dnevno, što je maksimalan broj sati.