Ekonomija

SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O LEGALIZACIJI OBJEKATA: U jednom slučaju ne možete ni da pošaljete zahtev, a evo ko ne mora da plaća takse

В.Н.

10. 09. 2025. u 07:36

GRAĐANI koji žele da legalizuju svoje kuće i stanove moraju da budu spremni na niz troškova, koji prevazilaze samo taksu za ozakonjenje, a ključno je ispuniti i sve zakonske uslove.

СВЕ ШТО ТРЕБА ДА ЗНАТЕ О ЛЕГАЛИЗАЦИЈИ ОБЈЕКАТА: У једном случају не можете ни да пошаљете захтев, а ево ко не мора да плаћа таксе

Foto: Unsplash

Visina takse za ozakonjenje zavisi od kvadrature objekta.

Za kuće do 100 m² taksa iznosi 5.000 dinara, za one od 100 do 200 m² je 15.000 dinara, a za objekte od 200 do 300 m² je 20.000 dinara.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

Vlasnici kuća većih od 300 m² plaćaju taksu od 50.000 dinara. Kada su u pitanju stanovi, trošak je standardno oko 200 evra.

Međutim, pored same takse, postoje i obavezni dodatni troškovi:

  • Geodetski snimak: Može koštati od 100 do 300 evra.
  • Elaborat geodetskih radova: Cena je oko 200 evra.
  • Notarski troškovi: Kreću se od 50 do 100 evra.
  • Upis u katastar: Potrebno je izdvojiti još između 10.000 i 20.000 dinara.

- U praksi, najčešće se postavlja pitanje koliko sve to ukupno košta. Primera radi, vlasnik kuće od 120 kvadrata platiće taksu od 15.000 dinara, ali će morati da računa i na najmanje nekoliko stotina evra dodatnih troškova za geodetske usluge i notara, kao i na katastarske takse. Tako iznos može dostići i više od 1.000 evra - rekao je advokat Branislav Vještica.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

Ko je oslobođen plaćanja takse?

Od plaćanja takse oslobođene su osobe sa invaliditetom, korisnici socijalne pomoći i samohrani roditelji, ali samo ako su vlasnici objekata do 100 m². Cilj ove mere je da se socijalno najugroženijima omogući da reše svoj status bez dodatnog finansijskog opterećenja.

Ključni uslovi za legalizaciju

- Najvažniji uslov za uspešnu legalizaciju jeste da se objekat nalazi na zemljištu koje je u vlasništvu investitora. Ako je kuća ili stan podignut na tuđem zemljištu, postupak je unapred osuđen na neuspeh - objasnio je advokat.

Takođe, legalizacija nije moguća ako je objekat izgrađen u zaštićenim zonama (nacionalni parkovi, rezervati prirode), na nestabilnim terenima (klizišta), na javnom zemljištu ili ako je gradnja u suprotnosti sa urbanističkim planom.

- Ako vlasnik ispunjava sve propisane uslove, nadležni organi mu ostavljaju rok od 30 dana da dostavi dokaz o vlasništvu ukoliko to već ranije nije učinjeno. Ukoliko se dokaz ne dostavi, zahtev se odbacuje. Kada se priloži sva potrebna dokumentacija, postupak se nastavlja, a sledeća obaveza jeste plaćanje takse za legalizaciju - zaključuje Vještica.

(Alo)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Sunoko ove godine planira proizvodnju 170.000 tona šećera
Ekonomija

0 0

Sunoko ove godine planira proizvodnju 170.000 tona šećera

KOMPANIJA Sunoko, članica MK Group, započela je ovogodišnju kampanju prerade šećerne repe u prerađivačkim centrima u Vrbasu i Pećincima, a paljenju peći u šećeranama tradicionalno su prisustvovali zaposleni. Sunoko će ove godine preraditi oko 1,2 miliona tona šećerne repe sa blizu 22.000 hektara, što će rezultirati proizvodnjom od oko 170.000 tona šećera.

09. 09. 2025. u 12:00

Politika
Tenis
Fudbal
DRAGAN STOJKOVIĆ O POVICIMA PIKSI, ODLAZI! Evo da li će selektor Srbije poslušati navijače!

DRAGAN STOJKOVIĆ O POVICIMA "PIKSI, ODLAZI!" Evo da li će selektor Srbije poslušati navijače!