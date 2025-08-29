NBS UPOZORILA NA POJAVU LAŽNIH BANKARA: Pazite od koga pozajmljujete pare

NARODNA banka Srbije (NBS) upozorila je građane da se ne zadužuju kod privrednih društava koja se neovlašćeno bave poslovima odobravanja kredita i da ne ostavljaju podatke o svojim platnim karticama.

Foto: Profimedia

NBS je u saopštenju navela da je došla do informacija da se privredno društvo "Neo Tist", sa sedištem u Nikolaja Kravcova 1 u Beogradu predstavlja kao "moderna banka", ali da nema dozvolu NBS za rad.

Ovo društvo, dodaju iz NBS, reklamira pružanje usluge podizanja novca bez provizije, poslove koji se odnose na platne kartice, depozite, potrošačke i stambene kredite, devizne operacije, brokerske usluge, osiguranje i mnoge druge.

-Takođe, da bi klijenti mogli u potpunosti da koriste internet bankarstvo, zatraženo je da izvrše autentifikaciju platnih podataka radi sigurnosti i zaštite sredstava. S tim u vezi, Narodna banka Srbije apeluje na sve građane da ni u kom slučaju ne ostavljaju podatke o svojim platnim karticama, jer ovo lice ne poseduje dozvolu Narodne banke Srbije za rad, niti NBS kontroliše rad ovog privrednog društva, navodi se u saopštenju.

Iz NBS ističu da centralna banka kontroliše poslovanja banaka i drugih finansijskih institucija kojima je izdala dozvolu za rad, ali da nije ovlašćena da kontroliše poslovanje privrednih društava koja nemaju tu dozvolu.

Dodaju da u slučaju korišćenja usluga od takvih privrednih društava, postoji znatan rizik da će poverenje građana biti zloupotrebljeno i da neće moći da zaštite svoja prava i interese.

Narodna banka Srbije u tom slučaju ne može garantovati da će prava građana biti adekvatno zaštićena, a građani mogu trpeti štetne posledice pomenutih zloupotreba, naveli su iz NBS i pozvali građane da budu oprezni i da bankarske usluge koriste isključivo od institucija koje su zakonom ovlašćene da se bave tim poslom.

Građanima se savetuje da obaveste Ministarstvo unutrašnjih poslova ako imaju saznanja o tome da se neko nezakonito bavi pružanjem bankarskih usluga - primanjem depozita, davanjem kredita i izdavanjem platnih kartica, jer to predstavlja i krivično delo.

U Srbiji inače posluje 19 banaka, a spisak se nalazi na internet stranici Narodne banke Srbije.

