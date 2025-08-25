"OVO SE PO PRVI PUT DEŠAVA" Stručnjak o novim ekonomskim merama: Očekujem dobre rezultate

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, je u nedelju predstavio novi paket ekonomskih mera koje bi trabale da olakšaju život najugroženijim slojevima našeg društva.

Osim smanjenja trgovačkih marži za 3.000 proizvoda u 23 kategorije proizvoda, koji bi usled toga trebali značajno da pojeftine, predsednik je istakao i smanjenje kamatnih stopa za oko 3 odsto za keš kredite za onaj deo populacije čija primanja ne prelaze 100.000 dinara. Ovom merom biće obuhvaćeno oko 50 odsto zaposlenih i veći deo penzionera. Uredba koja ovo pitanje treba da reguliše biće doneta u četvrak, kako je najavio predsednik u svom nedeljnom obraćanju.

Osim ovih predviđeno je smanjenje i kamatnih stopa za stambene kredite za 0,5 odsto na oko 4,5 procenata. Ponuda ovih kredita biće u ponudi najmanje godinu dana.

Predsednik je pomenuo i jednu meru o kojoj je bilo reči godinama unazad. Naime, na redu je promena Zakona o izvršenju i obezbeđenju kojom bi se ustanovili uslovi pod kojima bi bilo zabranjeno da se oduzme dom, jedina nepokretnost dužnika, da je veličine do 60 kvadrata, za šta će morati da se donese posebna odluka suda o tome.

Takođe jedan od uslova će biti i visina potraživanja. Naime važno je da glavnica duga ne prelazi polovinu tržišne vrednosti nekretnine. Takođe biće usvojene i mere za zaštitu od zloupotreba u ovom procesu, kako ne bi došlo do prevare poverilaca.

Stručnjak: Po prvi put reč o sveobuhvatnim merama

Profesor sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu Veljko Mijušković izjavio je danas, govoreći o paketu ekonomskih mera koji je predstavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, da je po prvi put reč o sveobuhvatnim merama, koje imaju i kratkoročne i dugoročne elemente.

Mijušković je za Tanjug rekao da u kratkoročne elemente spada deo mera koji se odnosi na ograničavanje marže i davanje povoljnih kredita za određeni vremenski period, a da će te mere imati i dugoročnu komponentu, koja se prvenstveno ogleda u novim zakonskim rešenjima, kada je reč o trgovini.

- Tu prvenstveno mislim na novi Zakon o trgovini, kao i na Zakon o zaštiti potrošača, kao i na zakon koji se vezuje za nefer trgovačke prakse koji je najavljen. U kombinaciji sa ovim drugim merama očekujem da će neka sistemska rešenja biti doneta takođe za pospešivanje konkurencije, da bismo imali nove trgovinske lance koji mogu da dođu u našu zemlju, naveo je Mijušković.

Ocenio je da se po prvi put ovaj problem tretira na jedan integralan i celovit način i očekujem dobre rezultate.