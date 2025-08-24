EVO KOLIKO ĆE DA PADAJU CENE! Ovako izgledaju mere na realnom primeru

MARŽE će biti 20 odsto maksimalne i to će biti ogromne uštede za građane.

Foto: Novosti

- Ovo će se osetiti bukvalno svuda, u svim trgovinama. Neki će morati da spuste sa 45,19% na 20.

Marže će biti 20 odsto maksimalne, ponovio je on, i naglasio je da će to biti ogromne uštede za građane.

- Efekat u ukupnom smanjenju cena će biti veći od 15 odsto. Mi ne radimo samo ovaj deo. Ja ću sada pokušati da objasnim na primeru hleba. Mi hoćemo posebno da zaštitimo domaće proizvođače i dobavljače. Oni imaju tzv. "on rabat". Naš proizvođač ima pekaru, i napravio je hleb. I on kaže cena je 100 dinara, na primer. On odmah ima on rabat od 20 dinara koji trgovac ne plaća. Onda je cena 80 dinara, koju dobavljač dobije. A na to trgovac doda svoju maržu od 40 odsto. To vam je onda 112 dinara! Već je ta cena 112, na to još 20 odsto, to je 134,4 dinara. To je cena koju vi morate da platite na kraju - rekao je Vučić.

- Dobavljaču oduzimaju na of rabate između 25 i 60%, a šta je to - primarno pozicioniranje, da li je predmet u visini očiju, ako je ispod, onda ide sekundarno pozicioniranje. Svaka brošura o akcijama ide na račun proizvođača i dobavljača. I kada mu uzmete još 30%, ostaje mu 56 dinara! Dakle razlika ovaj dobija 56, a ovaj 135 dinara!

Na primeru rezanog hleba on je nastavio da objašnjava, šta će se merama postići.

- Veleprodajna cena je 83,69 dinara, netofaktorna cena 66,95 dinara. To je taj on rabat. Na to trgovačka marža, stvarna trgovačka marža, cenu diže na 95,07 dinara. To je cena bez PDV. Kada dodate 10 odsto, to je za hleb PDV, nije 20%, cena je onda 104,58 dinara. To vam je stvarna cena koju mi plaćamo! Zapamtili ste ovih 66,95 dinara koje dobije proizvođač hleba. Ali nije ni to stvarna cena, pošto mu za of rabat uzmu 30 odsto za rezani hleb - za pozicioniranje, plati nam brošure, akcije, marketinške usluge... I on stvarno dobija 46,87 dinara. Toliko dobije proizvođač, a mi plaćamo 104,58 dinara koju platimo za rezani hleb. Pogledajte tu razliku, koliko trgovci zarađuju sa ovim velikim maržama i rabatima.