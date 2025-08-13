ČUVENA KAFANA PROGLASILA BANKROT! Nema ko nije dolazio u nju, a sad zauvek zatvorili vrata - Svi se razočarali

Kafe Braunerhof, koji su mnogi u Beču smatrali jednim od svojih kultnih mesta, zvanično je bankrotirao, a pokrenut je i proces njegovog preuzimanja.

Foto: Profimedia

Prema pisanju ORF-a, navodno je nekoliko potencijalnih kupaca zainteresovano za mesto nakon što je sadašnji menadžer iza sebe ostavio popriličan poslovni nered. Prema pisanju lista Heute, kirija nije plaćena mesecima, a i računovodstveni izveštaji su u potpunom haosu.

Braunerhof je smatran jednim od poslednjih pravih starih bečkih kafića - mestom gde je svakodnevno sedeo pisac Tomas Bernhard. Međutim, pored gastronomske ponude i atmosfere, kafić je bio poznat i po nečemu drugom - svojim mrzovoljnim konobarima. Međutim, za mnoge je Braunerhof bio upravo to - kafić koji nikada nije bio prijatan. Nije bilo interneta niti plaćanja karticama. Umesto toga, postojale su novine, tihi razgovori i mrzovoljan konobar, što je za neke bio deo iskustva.

- Nema ni likvidne imovine niti funkcionalnog računovodstvenog sistema. U pismu udruženju za zaštitu poverilaca Creditreform, kompanija jasno navodi da poslovanje ne može da se nastavi, tj. bankrot je neminovan.

Umesto toga, tradicionalni kafić će biti brzo prodat - idealno investitorima koji su spremni da preuzmu dobro uspostavljen posao i vrate ga na pravi put. Međutim, ponovno pokretanje neće biti sasvim lako. Restoran je takođe zaštićena zgrada i u vlasništvu je kompanije Amisola, dela Fondacije Karl Vlašek. Prema ugovoru o zakupu, nekretnina se sme koristiti samo kao kafić.