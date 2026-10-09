Preduzetnik

Čadež: Srbiji su potrebni stabilnost i razvoj, a ne ekonomski egzibicionizam

В. Н.

09. 10. 2026. u 15:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

EKSPO 2027 je velika prilika da se Srbija pozicionira kao evropska destinacija za međunarodne izložbe i privuče nove događaje i investicije, zbog čega su pojedini predlozi o odustajanju od tog projekta neodgovorni jer, za dalji ekonomski razvoj neophodno je očuvati stabilno i predvidivo poslovno okruženje koje omogućava otvaranje novih poslova i dugoročno planiranje privrednog rasta zemlje, poručio je danas predsednik Marko Čadež, Privredne komore Srbije (PKS) na TV Pink.

Чадеж: Србији су потребни стабилност и развој, а не економски егзибиционизам

Foto: printskrin TV PInk

Govoreći o izložbi EXPO 2027, Čadež je upozorio na neodgovornost predloga da se odustane od tog projekta, ističući njegov značaj za budući ekonomski razvoj Srbije i privlačenje međunarodnih događaja i investicija.

-EXPO je jedna neverovatna šansa da se pozicioniramo kao destinacija za međunarodne izložbe u Evropi. Ne u jugoistočnoj Evropi, ne na Zapadnom Balkanu, nego u Evropi, poručio je Čadež.

Osvrćući se na predloge o ukidanju EXPO-a i promenama ekonomske politike, Čadež je naglasio da je za privredu važno stabilno i predvidivo okruženje, koje omogućava otvaranje novih poslova, investicije i dugoročno planiranje.

-Zaista bih zamolio sve da se, bez obzira na to kojoj političkoj sferi pripadaju, uozbiljimo, fokusiramo i održimo stabilnost, poručio je Čadež i naglasio da Srbiji nije potreban, kako je rekao, ekonomski egzibicionizam.

Ukazao je da je Beograd izabran za domaćina GITEX-a, velikog međunarodnog tehnološkog sajma, ističući da takav događaj ne bi došao u Srbiju da nema EXPO-a. On je pozvao i domaće kompanije i preduzetnike da se prijave na platformu povezanu sa izložbom, putem koje međunarodni učesnici, uključujući organizatore nacionalnih paviljona iz 143 zemlje koje su se prijavile, mogu da pronađu kompanije iz Srbije koje nude potrebne proizvode i usluge.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

BIL GEJTS IMA PLAN ZA NEBO: Progovorio o kemtrejlsima
Svet

0 0

BIL GEJTS IMA PLAN ZA NEBO: Progovorio o kemtrejlsima

BIL GEJTS, američki milijarder, suosnivač kompanije "Microsoft" i filantrop koji se kroz fondaciju „Gejts fondacija“ bavi globalnim zdravljem, klimatskim promenama i drugim društvenim pitanjima, objavio je na svom sajtu "GatesNotes" veoma zanimljivu priču o kemtrejlsima.

08. 10. 2026. u 19:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SEE 100 povezuje startape regiona sa investitorima i globalnom tehnološkom scenom
Preduzetnik

0 0

SEE 100 povezuje startape regiona sa investitorima i globalnom tehnološkom scenom

PRIVREDNA komora Srbije poziva startape iz 11 zemalja jugoistočne Evrope da se prijave za program SEE 100, u okviru kojeg će biti odabrano 100 najperspektivnijih startapa za učešće na događaju GITEX AI Belgrade, koji će biti održan od 25. do 27. maja 2027. godine tokom izložbe EXPO 2027 u Beogradu, a učesnicima će, pored izložbenog prostora, biti omogućeni sastanci sa investitorima, potencijalnim kupcima i velikim kompanijama, poručio je predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.

09. 10. 2026. u 14:09

PRETI VELIKA NESTAŠICA GASA U EU: Zalihe na istorijskom minimumu
Ekonomija

0 0

PRETI VELIKA NESTAŠICA GASA U EU: Zalihe na istorijskom minimumu

EVROPSKA unija mogla bi ove zime da se suoči sa manjkom prirodnog gasa od čak 14 milijardi kubnih metara, što odgovara oko sedam odsto potražnje bloka i količini energije dovoljnoj za snabdevanje između 10 i 12 miliona domaćinstava, upozoravaju izveštaji Instituta za energetsku ekonomiju i finansijsku analizu (IEEFA) i Evropske mreže operatera prenosnog sistema za gas (ENTSO-G).

09. 10. 2026. u 10:34

Politika
Tenis
Fudbal
Beograđani čekaju grejanje: Jedan uslov menja sve, radijatori mogu biti topli i pre 15. oktobra

Beograđani čekaju grejanje: Jedan uslov menja sve, radijatori mogu biti topli i pre 15. oktobra