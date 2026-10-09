Čadež: Srbiji su potrebni stabilnost i razvoj, a ne ekonomski egzibicionizam

EKSPO 2027 je velika prilika da se Srbija pozicionira kao evropska destinacija za međunarodne izložbe i privuče nove događaje i investicije, zbog čega su pojedini predlozi o odustajanju od tog projekta neodgovorni jer, za dalji ekonomski razvoj neophodno je očuvati stabilno i predvidivo poslovno okruženje koje omogućava otvaranje novih poslova i dugoročno planiranje privrednog rasta zemlje, poručio je danas predsednik Marko Čadež, Privredne komore Srbije (PKS) na TV Pink.

Foto: printskrin TV PInk

Govoreći o izložbi EXPO 2027, Čadež je upozorio na neodgovornost predloga da se odustane od tog projekta, ističući njegov značaj za budući ekonomski razvoj Srbije i privlačenje međunarodnih događaja i investicija.

-EXPO je jedna neverovatna šansa da se pozicioniramo kao destinacija za međunarodne izložbe u Evropi. Ne u jugoistočnoj Evropi, ne na Zapadnom Balkanu, nego u Evropi, poručio je Čadež.

Osvrćući se na predloge o ukidanju EXPO-a i promenama ekonomske politike, Čadež je naglasio da je za privredu važno stabilno i predvidivo okruženje, koje omogućava otvaranje novih poslova, investicije i dugoročno planiranje.

-Zaista bih zamolio sve da se, bez obzira na to kojoj političkoj sferi pripadaju, uozbiljimo, fokusiramo i održimo stabilnost, poručio je Čadež i naglasio da Srbiji nije potreban, kako je rekao, ekonomski egzibicionizam.

Ukazao je da je Beograd izabran za domaćina GITEX-a, velikog međunarodnog tehnološkog sajma, ističući da takav događaj ne bi došao u Srbiju da nema EXPO-a. On je pozvao i domaće kompanije i preduzetnike da se prijave na platformu povezanu sa izložbom, putem koje međunarodni učesnici, uključujući organizatore nacionalnih paviljona iz 143 zemlje koje su se prijavile, mogu da pronađu kompanije iz Srbije koje nude potrebne proizvode i usluge.