Više od milijardu dinara za poljoprivrednike u Topoli: Sa Oplenačke berbe stigla poruka o novim ulaganjima

MINISTAR poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić svečano je danas otvorio 63. Oplenačku berbu u Topoli i poručio da će država nastaviti da pruža podršku vinogradarima, vinarima, voćarima i svim poljoprivrednim proizvođačima koji svojim radom doprinose razvoju srpske poljoprivrede.

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On je istakao da je poljoprivrednicima sa teritorije opštine Topola tokom ove i prošle godine isplaćeno više od milijardu dinara podsticaja, što potvrđuje opredeljenost države da ulaže u proizvodnju i razvoj sela.

Naglasio je da Oplenačka berba već više od šest decenija okuplja proizvođače ovog kraja i čuva tradiciju po kojoj su Topola i Šumadija prepoznatljive.

– Topola nije samo mesto slavne prošlosti. Ona je i mesto velikih mogućnosti za budućnost Srbije. Na ovim padinama, u šumadijskim vinogradima i voćnjacima, nastaju proizvodi koji su postali prepoznatljivi daleko izvan granica naše zemlje. I upravo ovde vidimo kako tradicija može da bude temelj savremene i uspešne poljoprivrede – poručio je Glamočić, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Podsetio je da se u Srbiji proizvodnjom grožđa bavi oko 52.600 poljoprivrednih gazdinstava, na ukupno 18.200 hektara vinograda, dok je u Vinarski registar upisan 531 proizvođač vina. Vrednost izvoza srpskog vina prošle godine dostigla je 22,6 miliona evra, a rast proizvodnje i sve veća prepoznatljivost domaćih vina potvrđuju potencijal ovog sektora za dalji razvoj.

Posebno je istakao da je Ministarstvo ove godine ponovo uvrstilo mere podrške vinogradarstvu i vinarstvu u redovan godišnji plan. Podsticaji su namenjeni podizanju novih vinograda, izgradnji i rekonstrukciji vinarija, nabavci savremene opreme i unapređenju proizvodnje.

– Iza svakog novog vinograda i svake nove vinarije stoji jedna porodica, jedan domaćin koji je odlučio da ostane na svojoj zemlji, da ulaže, rizikuje i da stvara. Zato je naša obaveza da takvim ljudima budemo oslonac, da im pomognemo da rastu i razvijaju se, jer sa njima raste i razvija se čitava Srbija – rekao je Glamočić.

Ukazao je i na sve veći međunarodni ugled srpskih vina, koja osvajaju prestižna priznanja, kao i na značaj sajma „Vinska vizija Otvorenog Balkana“ za promociju domaćih proizvođača i njihovo povezivanje sa kupcima na stranim tržištima.

Govoreći o razvoju prerađivačkog sektora, ministar je posebno istakao značaj proizvodnje voćnih rakija, pre svega šljivovice, koja predstavlja važan deo tradicije i privrede Šumadije.

Podsetio je da je „Šumadijska šljivovica“ dobila prvu priznatu geografsku oznaku za voćnu rakiju u skladu sa evropskim propisima, što predstavlja dodatnu priliku za promociju i plasman ovog proizvoda.

On je dodao da su ponovo uvedeni podsticaji za izgradnju i opremanje destilerija, kao i podrška za podizanje novih zasada voća, uz primenu savremenih tehnologija i korišćenje kvalitetnog sadnog materijala.

– Naš plan za budućnost jeste da srpski domaćin ne bude samo proizvođač sirovine, već i uspešan preduzetnik koji ima svoju preradu, svoj brend i kupce širom sveta – naglasio je Glamočić.

Kada je reč o ulaganjima u Topolu, ministar je naveo da na teritoriji ove opštine postoji više od 3.600 poljoprivrednih gazdinstava i naglasio da je, pored više od milijardu dinara isplaćenih podsticaja tokom 2025. i 2026. godine, odobreno i 10 miliona dinara za unapređenje seoske putne infrastrukture.

Prema njegovim rečima, razvoj poljoprivrede ne podrazumeva samo povećanje proizvodnje, već i stvaranje boljih uslova za život u seoskim sredinama, lakši pristup imanjima i sigurniji plasman proizvoda.

Poručio je i da će država nastaviti da ulaže u savremenu mehanizaciju, nove tehnologije, sisteme za navodnjavanje i prerađivačke kapacitete kako bi domaći poljoprivrednici bili konkurentniji, a njihovi proizvodi prepoznatljivi po kvalitetu.

Posebno je istakao da je jedan od najvažnijih prioriteta očuvanje srpskog sela i stvaranje uslova da mladi ostanu na porodičnim imanjima, nastave tradiciju i razvijaju proizvodnju primenom savremenih znanja i tehnologija.

– Želimo da mladi ljudi u Topoli, kao i u svakom drugom delu Srbije, imaju razlog da ostanu na svojim imanjima. Da mogu da nastave porodičnu tradiciju, ali i da uvode nova znanja i tehnologije. Da osnivaju porodice, podižu decu i od svog rada žive dostojanstveno. Jer razvoj srpskog sela znači razvoj srpske porodice, a razvoj srpske porodice znači snažniju Srbiju – rekao je Glamočić.

Na kraju obraćanja ministar je zahvalio vinogradarima, vinarima, voćarima i svim poljoprivrednicima Topole i Šumadije koji svojim radom čuvaju tradiciju i doprinose razvoju ovog kraja, kao i organizatorima koji već 63 godine neguju Oplenačku berbu.

– Neka naši vinogradi i voćnjaci rađaju još bolje, naši vinari i voćari osvajaju nova tržišta, a naša sela budu puna mladih ljudi i dece – poručio je Glamočić na otvaranju 63. Oplenačke berbe.

Posle svečanog otvaranja manifestacije, Glamočić je, zajedno sa predsednicom opštine Topola Jasnom Vuković i drugim predstavnicima lokalne samouprave, obišao izložbene štandove i razgovarao sa izlagačima, vinogradarima, vinarima i poljoprivrednim proizvođačima o njihovoj proizvodnji, plasmanu proizvoda i mogućnostima za dalji razvoj vinogradarstva i vinarstva u ovom kraju.

24sedam.rs