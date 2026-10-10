Ubedljiv poraz Nišlija protiv Zlatibora u KLS

Zlatibor – Niš 97:65 (28:23, 31:9, 18:20, 20:13)

FOTO: KK Niš

Zlatibor je ostao previsok za Nišlije. Baš kao i nedavno u pripremnom meču, prvak KLS je ubedljivo porazio Nišlije, a i razlika je gotovo istovetna. Niški tim je samo na mahove uspevao da parira odličnoj ekipi iz Čajetine, koja je vešto koristila sve svoje prednosti i pretvorila ih u prvu pobedu u sezoni. Niš je doživeo drugi poraz u najtežem mogućem rasporedu na početku svog debi učešća u elitnom rangu srpske košarke, ali svako iskustvo se plaća i ostaje nada da će tim Milana Josića u narednim utakmicama imati daleko bolje rezultate.

Za razliku od meča sa Hercegovcem, Nišlije su dobro ušle u utakmicu. Poenima Lugića i Đorđevića poveli su gosti 5:3, dobro su reagovale na agresivnost Zlatibora, koji je brzo preokrenuo, ali nije uspevao da se odlepi na nešto više od dva poseda prednosti. Par nesmotrenosti koštale su niški tim i boljeg rezultata. Ali, borbom se mnogo toga može ispraviti. Ofanzivni skok Đonlića posle promašenog zicera Marjanovića nagrađen je trojkom potonjeg, par minuta na semaforu je pisalo 24:23. Nišlije su propustile nekoliko napada, čak i tranzicionih, da povedu, što je kaznio Slaj i sa dva ulaza u finišu četvrtine doneo Zlatiboru 28:23 na prvom mini odmoru.

A onda, baš kao i u nedavnom pripremnom meču dva rivala, Zlatibor je dodao gas, koji Niš nije ispratio. Serijom 9:0 domaći tim je stekao dvocifrenu prednost – 37:23, napadački post Nišlija posle skoro tri minuta u drugoj četvrtini prekinuo je Đonlić trojkom, ali Josićev tim nije uspevao da dođe do ofanzivnog kontinuiteta. Tri trojke Slaja odvele su tim iz Čajetine na okruglih 20 poena razlike – 48:28, stigla je i četvrta, Nišlije su bile na velikoj nizbrdici… Već na poluvremenu bilo je ogromnih 59:32.

Pokazale su Nišlije da imaju ponosa. U drugo poluvreme su ušle sa znatno više kuraži i energije, odbrana je dovedena na potreban nivo, u napadu je bilo i ofanzivnog skoka. Serijom 7:0 gosti su smanjili na 59:32 pa je trener Zlatibora Strajin Nedović zatražio tajmaut. No, usledila je rampa Todorovića Joksimoviću, poeni Lugića iz ofanzivnog skoka, a potom i Đonlićev ulaz za 11:0 i – 59:43. Prazne minute Zlatibora prekinuo je Savić sa penala, ali nastavile su Nišlije da pokazuju ponos i dokazale da mogu puno više od bledunjavog izdanja u prvom poluvremenu. Trajao je taj zanos do finiša trećeg kvartala, kada su gosti promašili nekoliko otvorenih šuteva, načinili par grešaka i Zlatibor je žestoko odgovorio stigavši ponovo do ubedljivih 77:52 na ulasku u poslednju deonicu.

U završnih deset minuta Zlatibor je krenuo sa 6:0, Stefanović je trojkom prekinuo njegovu seriju, do kraja meča razlika je „koketirala“ sa granicom od 30 poena. Pretilo je čak i istovetnim rezultatom kao nedavno u predsezoni (102:69), na kraju domaćin je slavio sa 97:65.

U narednom meču, Niš dočekuje OKK Beograd, a utakmica će se igrati u petak od 18 sati, u hali „Dušan Radović“.

Na konferenciji za novinare, Nišlije su čestitale domaćinu na ubedljivoj pobedi i izrazile nadu da će u narednim kolima stići do znatno boljih rezultata:

Nikola Đonlić, pljemejker Niša:

– Ekipa Zlatibora je pokazala zbog čega je prošle godine osvojila pehar prvaka KLS. U kratkom periodu nas je dva puta ubeđjivo savladala i ja joj na tome čestitam. Međutim, ja verujem u naš tim i u svoje saigrače i nadam se da ćemo već u narednom meču pokazati da imamo kvalitet za ovu ligu i da za nas stižu bolji dani. Pozivam ljubitelje košarke u Nišu da nas podrže, jer ćemo mi dati sve od sebe da se dignemo i da ih obradujemo već narednog petka…

MIlan Josić, trener KK Niš:

– Čestitam Zlatiboru, još jednom su pokazali koliko su kvalitetni i „pokriveni“ na svim pozicijama. Ovde je teško doći u priliku da se nečemu nadate. Mi smo još uvek ekipa koja mnogo treba da radi, da stiče iskustvo igranja sa ovako jakim protivnicima, ali nadam se i verujem da ćemo u narednim utakmicama pokazati da napredujemo i da ćemo uskoro doći u situaciju i da osvajamo bodove…