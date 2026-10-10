Regionalna liga: Branilac titule čeka Novosađane!
U subotu se nastavlja Regionana liga za vaterpoliste, a kragujevački Radnički dočekuje Vojvodinu.
NEMA predaha za vaterpoliste Radničkog. Kragujevčani već u subotu u šestom kolu Premijer Regionalne lige dočekuju Vojvodinu.
U nedelju predstoji i derbi začelja, Nais će ugosititi Zemunce. Ostali mečevi, zbog evropskih ispita, odigraće se u utorak i sredu i uslediće nekoliko derbija: Šabac - Novi Beograd, Jadrah HN - Primorac i Budućnost - Budva.
Premijer regionalna liga 6. kolo:
subota
Radnički - Vojvodina (20.00)
Nais - Zemun (20.00)
Utorak, 13. oktobar
Šabac - Novi Beograd (18.30)
Sreda, 14.oktobar
Jadran HN - Primorac (17.30)
Partizan - Valis (19.00)
Budućnost - Budva (19.00)
TABELA: Novi Beograd 15, Radnički 15, Jadran HN 12, Šabac 12, Budućnost 9, Budva 8, Partizan 7, Primorac 6, Valis 3, Vojvodina 3, Nais bez bodova, Zemun bez bodova.
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