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Regionalna liga: Branilac titule čeka Novosađane!

Slobodan Krstović

10. 10. 2026. u 06:00

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U subotu se nastavlja Regionana liga za vaterpoliste, a kragujevački Radnički dočekuje Vojvodinu.

Регионална лига: Бранилац титуле чека Новосађане!

foto milos vukadinovic

NEMA predaha za vaterpoliste Radničkog. Kragujevčani već u subotu u šestom kolu Premijer Regionalne lige dočekuju Vojvodinu.

U nedelju predstoji i derbi začelja, Nais će ugosititi Zemunce. Ostali mečevi, zbog evropskih ispita, odigraće se u utorak i sredu i uslediće nekoliko derbija: Šabac - Novi Beograd, Jadrah HN - Primorac i Budućnost - Budva.

Premijer regionalna liga 6. kolo:

subota

Radnički - Vojvodina (20.00)

Nais - Zemun (20.00)

Utorak, 13. oktobar

Šabac - Novi Beograd (18.30)

Sreda, 14.oktobar

Jadran HN - Primorac (17.30)

Partizan - Valis (19.00)

Budućnost - Budva (19.00)

TABELA: Novi Beograd 15, Radnički 15, Jadran HN 12, Šabac 12, Budućnost 9, Budva 8, Partizan 7, Primorac 6, Valis 3, Vojvodina 3, Nais bez bodova, Zemun bez bodova.

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