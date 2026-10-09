VUČEVIĆ SE OGLASIO NAKON SKUPA U KRAGUJEVCU: Narod se pita, Srbija ide napred
LIDER SNS-a poručio je da pokušaji da se Srbija pokori nisu uspeli.
Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević oglasio se na Instagramu nakon predizbornog skupa liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, održanog u hali „Jezero“ u Kragujevcu.
Vučević je u objavi govorio o podršci građana politici koju predstavlja lista, poručujući da, prema njegovim rečima, odluke o budućnosti zemlje treba da donose građani.
- Nisu uspeli da pokore Srbiju jer narod se pita! A narod želi da svaki dan živi sve bolje, da ima sigurnu budućnost za svoje porodice - naveo je Vučević.
(24 sedam)
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