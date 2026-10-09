Politika

VUČEVIĆ SE OGLASIO NAKON SKUPA U KRAGUJEVCU: Narod se pita, Srbija ide napred

В.Н.

09. 10. 2026. u 22:31

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LIDER SNS-a poručio je da pokušaji da se Srbija pokori nisu uspeli.

ВУЧЕВИЋ СЕ ОГЛАСИО НАКОН СКУПА У КРАГУЈЕВЦУ: Народ се пита, Србија иде напред

foto: Printscreen/Instagram/milosvucevic

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević oglasio se na Instagramu nakon predizbornog skupa liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, održanog u hali „Jezero“ u Kragujevcu.

Vučević je u objavi govorio o podršci građana politici koju predstavlja lista, poručujući da, prema njegovim rečima, odluke o budućnosti zemlje treba da donose građani.

- Nisu uspeli da pokore Srbiju jer narod se pita! A narod želi da svaki dan živi sve bolje, da ima sigurnu budućnost za svoje porodice - naveo je Vučević.

(24 sedam)

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