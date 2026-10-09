PREOKRET STIŽE BRŽE NO ŠTO SMO MISLILI! Otvorila se Bečka vrata — za vikend sledi drastičan pad temperature!
U SRBIJI se u subotu, 10. oktobra, očekuje pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskvima i najvišom temperaturom do 28 stepeni, navodi se u prognozi Republičkog hidro-meteorološkog zavoda (RHZM).
Posle podne se kiša i lokalni pljuskovi prvo očekuju u južnim i jugozapadnim, a zatim i u ostalim predelima zemlje.
Lokalno veća količina padavina očekuje se krajem dana i tokom noći između subote i nedelje na severozapadu Srbije. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, na severu Vojvodine severni i severoistočni.
Najniža temperatura od 10 do 15 stepeni, najviša dnevna od 22 stepena na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku.
U Beogradu će biti pretežno oblačno i malo toplije, uveče i tokom noći povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima.
Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura oko 14, najviša dnevna oko 25 stepeni. Prema izgledima do 17. oktobra, u nedelju se očekuje osetan pad temperature, a hladnije vreme zadržaće se i tokom sledeće sedmice, kada se prognozira najviša dnevna temperatura u većini mesta u intervalu od 14 do 18 stepeni.
U nedelju oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, a postepeni prestanak padavina očekuje se posle podne na severu i zapadu zemlje, a uveče i tokom noći i u ostalim predelima Srbije. Zatim umereno oblačno, u ponedeljak suvo, a padavine se ponovo, osim u severnim predelima, očekuju u utorak i sredu.
(rt.rs)
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