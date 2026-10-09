VUČIĆ NAJAVIO PODRŠKU ZA NOVE FABRIKE: Država spremna da obezbedi i 70 odsto novca

NOSILAC liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“Aleksandar Vučić rekao je danas u razgovoru sa građanima Topole da nam je poljoprivredno-prehrambena prerađivačka industrija na nižem nivou i da je država spremna da izdvoji sredstva u visini od 50 odsto za izgradnju kompletnih fabrika.

Foto: printskrin TV Informer

– Bićemo spremni da damo i 70 odsto novca, samo da neko želi da uloži u to. Sve moguće subvencije ćemo za to da damo. Zato što nam je to potrebno. Time olakšavamo seljaku, domaćinima, ali time povećavamo naš bruto domaći proizvod, jer ti ljudi će moći neuporedivo skuplje da prodaju svoj proizvod. Jer kad ga preradite, kad prodaješ kompot od šljiva, skuplji je nego sirovu šljivu kada kupiš – rekao je on na opasku meštana da im je, kao voćarskoj sredini, potreban kapacitet za preradu voća.

Rekao je da želi da prehrambenu industriju razvija privatni sektor, a da će država biti spremna da pomogne.

Dodao je da je uspeo da dovede mnoge strane investitore i da su dovođeni veliki investitori koji bi poboljšavali sveukupnu ekonomsku situaciju, a da će se sada gledati da se otvaraju male fabrike, koje mogu da zaposle od 100 do 150 ljudi i koje, kako je rekao, umnogome menjaju krvnu sliku malih mesta.

– Dobijem li poverenje da postanem predsednik vlade, radiću na tome i siguran sam da ću za Topolu uspeti da jedan takav pogon obezbedim. Neće to da znači sve i nije to spas, ali će da znači mnogo, jer će to da bude stotinak novih plata, odnosno druge plate u nekim porodicama, i za grad svakako dosta znači – rekao je on.

Na ocenu jednog meštanina da je mnogo učinio za sve krajeve, ali da njihov kraj nema nijednu fabriku i da je malo uradio za Šumadiju, Vučić je rekao da je, kao prvo, za fabriku „Stelantis“ govoreno da je nikada neće dovesti i da nikada neće moći da radi u Kragujevcu, a da ona zapošljava skoro 5.000 ljudi.

– Izgradili smo data centar i kompletan inovacioni centar u Kragujevcu koji predstavlja budućnost, to je fabrika inteligencije u Kragujevcu. Rekli su mi: „Uradite tržnicu.“ Uradili smo tržnicu. Koliko smo škola obnovili, ni sam ne znam. Uradili i napravili pravi auto-put između Batočine i Kragujevca, sad uradili i otvorili prvih šest kilometara obilaznice. Pravimo brzu saobraćajnicu prema Mrčajevcima. U Šumadiji uradili ceo Moravski koridor – naveo je on.

Rekao je da je urađen auto-put do Čačka i Požege, kao i da je potpisao ugovor za nešto što, kako je rekao, nisu ni sanjali – za „Vožd Karađorđe“, auto-put od Beograda preko Malog Požarevca i Smedereva do Belosavaca.

– Ovde, na 4–5 km od vas, ide vam auto-put. To je do Beograda za bukvalno sat vremena lagane vožnje, bez maltretiranja i tako dalje. I to će biti za dve do dve i po godine završeno. Uradili smo još mnogo lokalnih, regionalnih puteva. Krenuli da radimo kanalizaciju, i kišnu i fekalnu, u Kragujevcu, samo vam je za Kragujevac potrebno 680 km cevi – istakao je on.

Ocenio je da je urađeno dosta, ali ne sve, i istakao da najviše nedostaje jedna fabrika.