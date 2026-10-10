PROGNOZA VAM SE NEĆE SVIDETI: Posle podne pljuskovi u ovim delovima Srbije, sutra još hladnije

DANAS će biti pretežno oblačno vreme, ujutru na severu Vojvodine ponegde sa kratkotrajnom kišom.

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Posle podne se kiša i lokalni pljuskovi prvo očekuju u južnim i jugozapadnim, a zatim i u ostalim predelima naše zemlje.

Lokalno veća količina padavina očekuje se krajem dana i tokom noći između subote i nedelje na severozapadu Srbije.

Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, na severu Vojvodine severni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura od 22 na severozapadu do 28 °S na jugoistoku.

U nedelju osetan pad temperature, a hladnije vreme zadržaće se i tokom sledeće sedmice, kada se prognozira najviša dnevna temperatura u većini mesta u intervalu od 14 do 18 °S.

U nedelju oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, a postepeni prestanak padavina očekuje se posle podne na severu i zapadu zemlje, a uveče i tokom noći i u ostalim predelima Srbije.

Sledeće sedmice umereno oblačno, u ponedeljak suvo, a padavine se ponovo, osim u severnim predelima, očekuju u utorak i sredu.

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