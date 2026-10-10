OVO SE DEŠAVA JEDNOM GODIŠNJE Astro savet za subotu, 10. oktobar: Evo kojim znacima mlad Mesec donosi uspeh i dobitke

JEDNOM godišnje mlad Mesec nađe se u Vagi, a ove godine ta faza dešava se 10. oktobra, u 15.51, na 17. stepenu ovog vazdušnog znaka.

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Zato će u prvom planu biti partnerski odnosi, ne samo ljubavni, već i poslovni, prijateljski, odnosno, komunikaciji sa svima oko nas. Pošto 17. stepen odgovara simbolici znaka Lava, akcenat će takođe biti na ljubavi, deci, kreativnosti, umetničkim projektima, privatnom biznisu, hobijima, javnim delatnostima, sportu, rekreaciji, mladima...

Ovogodišnji mlad Mesec obrazuje sekstil sa Jupiterom u Lavu i opoziciju sa Saturnom u Ovnu, donoseći uspeh i dobitke drugoj dekadi znaka i podznaka Blizanaca, Lava, Strelca i Vodolije.

Blizance očekuje nova ljubav, uspeh u privatnom biznisu ili javnoj delatnosti, Lavove isplativ ugovor, uspešno polaganje ispita, kupovina kola. Strelac će napokon moći da unovči svoje poslovne ideje i da sprovede u delo svoje finansijske planove, a Vodolije da uspešno završe važna pravna i pitanja u vezi sa dužim ili prekookeanskim putovanjem, diplomiranjem, fakultetom.

Kod Škorpija će mlad Mesec u 12. kući probuditi interes će psihološke i duhovne teme, kao i umetničku inspiraciju. Sa mladim Mesecom u kući karijere, Jarčeve očekuju problemi na poslu i sukobi sa nadređenima i autoritetima, a Ribe poslovni, finansijski i zdravstveni problemi.

Sa mladim Mesecom u kući ličnosti, Vaga će se naći pred donošenjem važnih ličnih odluka na emotivnom i poslovnom planu (pogotovo što je i njihov vladalac Venera, 3. oktobra, krenula retrogradnim hodom preko Škorpije). Ovna očekuju promene u bračnim i partnerskim odnosima, zbog neslaganja sa partnerom, dok će Bik morati da obrati više pažnje na zdravlje i da donese važne poslovne odluke. Raka, sa njihovim vladaocem Mesecom u kući privatnog života, očekuju porodični sukobi i rasprave, a Devicu finansijski problemi.