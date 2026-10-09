VUČIĆ NAJAVIO NOVA ULAGANJA NA OPLENCU: Ove dve stvari možemo gotovo odmah da uradimo

NOSILAC izborne liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić danas je u razgovoru sa građanima na Oplencu najavio brojna ulaganja u taj kraj, ističući važnost zdravstvenih ustanova kako bi penzioneri i deca bili zadovoljni zdravstvenom negom i zaštitom.

Foto: printskrin TV Informer

Vučić je, govoreći o problemima u ovom kraju, rekao da će rešiti pitanje vodosnabdevanja, smanjiti gubitke na mreži, kao i rekonstruisati put iz Topole ka Kragujevcu.

– I vrtić, imate veliku listu čekanja, moramo da rešimo, da dogradimo, ne može objekat da bude skup. Da uradimo objekat, imate vaspitača dovoljno za vrtić. To je ono, sve što možemo, sem vode, ove druge dve stvari možemo brzo, gotovo odmah, da uradimo. Tako da, sa tim ćemo da krenemo, i to mi je mnogo važno – poručio je on okupljenim građanima na Oplencu.

Vučić je rekao da ljudi dobro prepoznaju ko je kompetentniji, sposobniji i marljiviji, ali da je samo pitanje da li će to znati da pokažu.

– Za mene je najvažnije da uradimo ovo sa vodom i da uradimo oko zdravstvenih objekata, domova zdravlja, bolnica, da nam deca i penzioneri idu u čiste bolnice, u uredne domove zdravlja, u porodilišta, da svuda, na svakom mestu, mogu da budu zadovoljni onim što su imali kao uslugu, da im bude dostupna zdravstvena nega i zdravstvena zaštita – naglasio je on.

Vučić je rekao i da će čuvati političku samostalnost Srbije kako neko drugi ne bi određivao kakva će se politika voditi u Srbiji.

On je dodao da su studentski ideolozi krenuli da uče građane i decu kako je vladika Nikolaj Velimirović jednako zlo kao i Alojzije Stepinac.

– Oni bi tome da uče našu decu u školama. Oni bi tome da uče našu decu u budućnosti. E, to su stvari koje ne smemo da dozvolimo. I zato je važno da se tom novom obliku totalitarizma, plenumskom, suprotstavimo na jedini mogući način – olovkom i papirom. Ništa više od toga nije potrebno. I zato vas molim da 25. uradimo sve i da zemlji, da obezbedimo zemlji budućnost, i da nastavimo da grabimo napred – istakao je Vučić.