Da li će BTC „kitovi“ preći? Novi projekat koji obećava 1000 puta veću vrednost kriptovalute

BITKOIN HYPER (HYPER) je nova zvezda u usponu koja ima za cilj da reši probleme Bitcoina. Projekat istražuje potencijal kriptovaluta sa mogućnošću rasta od čak 1000 puta.

Neki veliki vlasnici Bitcoina prelaze na Bitcoin Hyper (HYPER), novu kriptovalutu koja se pojavljuje na tržištu.

Bitcoin Hyper se razvija kao Layer 2 rešenje za skaliranje, sa ciljem da prevaziđe Bitcoin-ova ograničenja kao što su spore transakcije, visoke naknade i nedostatak podrške za pametne ugovore.

Uzimajući to u obzir, mnogi učesnici na tržištu vide ogroman potencijal rasta u Bitcoin Hyper-u, koji je prema izveštajima već prikupio preko 11 miliona dolara u pretprodaji tokena.

Može li kriptovaluta dostići 1000 puta veću vrednost? Poređenje sa Binance kriptovalutom

Put kojim ide Bitcoin Hyper podseća na rani razvoj Binance kriptovalute (BNB).



Očekuje se da će i Bitcoin Hyper imati široku primenu, a navodi se i da je već u procesu provere od strane firmi za bezbednosne revizije.

Dodatno, korišćenjem Solana Virtual Machine-a i dodavanjem funkcionalnosti pametnih ugovora Bitcoinu, projekat teži da postane i skalabilan i praktičan.

Zbog toga Bitcoin Hyper privlači veliku pažnju kao nova kriptovaluta sa značajnim potencijalom.

Prema tržišnim prognozama, postoji prostor za rast do 100x u bliskoj budućnosti, a u dužem roku kriptovalute poput HYPER-a imaju potencijal da porastu i 1000 puta. Ipak, treba naglasiti da ovakav rast nosi visoku volatilnost.

Budućnost kriptovaluta i potencijal Bitcoin Hyper-a

Bitcoin Hyper privlači veliko interesovanje u svojoj trenutnoj rundi prikupljanja sredstava, a neki analitičari smatraju da će projekat profitirati od globalnih inflacionih pritisaka i očekivanja popuštanja monetarne politike SAD.

Pored toga, whitepaper nagoveštava da bi integracija API-ja baziranog na Rust programskom jeziku za Solana developere mogla da smanji barijeru za razvoj i omogući širenje ekosistema.

U praktičnom smislu, Bitcoin Hyper se posmatra kao izazovno, ali inovativno rešenje koje bi moglo smanjiti troškove i ubrzati globalna plaćanja, dopunjujući postojeće bankarske sisteme za međunarodne transfere.

Na tržištu alt kriptovaluta, kriterijumi za odabir obećavajućih projekata nisu samo tržišna kapitalizacija, već i tehnološki razvoj i sposobnost prikupljanja kapitala – a Bitcoin Hyper počinje da ispunjava te standarde.

Da biste kupili Bitcoin Hyper i učestvovali u tekućoj pretprodaji, potrebno je da proverite informacije na zvaničnom sajtu i donesete pažljive investicione odluke.

Iako i dalje postoji rizik od tržišnih oscilacija, Bitcoin Hyper je već počeo da stiče priznanje u više oblasti i ima potencijal da postane značajan primer za budućnost kriptovaluta.