Ekonomija

MESAROVIĆEVA POSLALA SNAŽNE PORUKE IZ KINE: Razgovarali smo o investicijama, automotiv industriji i izgradnji industrijskih zona

P. Đurđević

18. 12. 2025. u 14:28

POTPREDSEDNICA Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović učestvovala je u Pekingu na 12. zasedanju Mešovite međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju Republike Srbije i Narodne Republike Kine, gde su potvrđene izuzetno jake i stabilne odnose naše dve zemlje.

Foto: Instagram/mesarovicadrijana

-U duhu čeličnog prijateljstva Srbije i Kine, kao i vizije predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Narodne Republike Kine Si Đinpinga, razgovarali smo o daljem jačanju saradnje u oblasti investicija, automotiv industrije, izgradnje industrijskih zona i savremenih tehnologija. Poseban fokus bio je na novim projektima koji donose otvaranje novih radnih mesta, rast izvoza i održivi razvoj srpske privrede.

Vođeni odgovornom politikom predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Srbije i Srpske napredne stranke, na čelu sa Milošem Vučevićem, nastavljamo da gradimo stabilni i predvidivi poslovni ambijent. Uvereni smo da će naše strateško partnerstvo i u narednom periodu donositi konkretne i merljive rezultate kako za građane, tako za privredu Srbije - napisala je ministarka na svom Instagram nalogu.

