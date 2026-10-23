VOL STRIT U CRVENOM: Pad tehnološkog sektora, nafta sve skuplja

AMERIČKE akcije su danas u minusu, pre svega zbog pada vrednosti velikih tehnoloških kompanija.

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Na kretanje akcija uticao je i rast cena nafte, usled strahovanja od ponovnog rasplamsavanja sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Indeks Dow Jones je pao za za 805 poena, odnosno 1,5 odsto, S&P 500 za 0,6 odsto, a Nasdaq za 0,3 odsto, preneo je CNBC.

Akcije velikih tehnoloških kompanija, poput Majkrosofta i Mete, bile su u minusu, dok su se proizvođači čipova blago oporavili.

Akcije kompanija Majkron i AMD porasle su za više od jedan odsto. Na trgovanju u četvrtak, brojne tehnološke kompanije bile su pod pritiskom, pošto su investitori procenjivali uticaj visokog nivoa korporativnog zaduživanja i rasta kamatnih stopa na kompanije koje se bave veštačkom inteligencijom i drugim tehnološkim delatnostima.

Akcije kompanije CoreWeave, koja se izdvaja po intenzivnom zaduživanju radi finansiranja razvoja data centara, pale su u četvrtak za 10 odsto, dok su u petak oslabile za manje od jedan odsto.

Prinos na desetogodišnje američke državne obveznice porastao je danas na 4,9697 odsto, dok je prinos na tridesetogodišnje obveznice ostao nepromenjen.

Dodatni pritisak na tržišta akcija izazvao je rast cena nafte.

Terminski ugovori za američku sirovu naftu WTI porasli su za 1,4 odsto, na 100,90 dolara po barelu, dok je cena severnomorske nafte Brent povećana za 0,75 odsto, na 114 dolara po barelu.

Rast cena usledio je nakon izveštaja da SAD i Izrael razmatraju planove za nove napade na Iran, u okviru regionalnog sukoba koji je počeo krajem februara.