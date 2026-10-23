REKORDNE CENE NAFTE U SVETU: Strah od novog rata doveo do snažnog rasta cena Brenta

CENA sirove nafte Brent porasla je danas na 116 dolara po barelu, čime je dostigla najviši nivo od juna 2022. godine, dok je cena sirove nafte porasla iznad 102 dolara po barelu, što je najviši nivo u poslednjih pet nedelja, pokazuju berzanski izveštaji.

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Cene su ove nedelje porasle za oko tri odsto, što je treća uzastopna nedelja rasta, objavio je Trading economics.

Rast cena došao je usled sve većih očekivanja da bi SAD u narednim nedeljama mogle da obnove napade na Iran. Načelnik iranske vojske izjavio je da su oružane snage te zemlje spremne za asimetrično ratovanje, nakon jačanja svojih vojnih kapaciteta. U međuvremenu, američki predsednik Donald Tramp rekao je da Vašington ne pregovara sa Teheranom i nagovestio da bi se uskoro moglo dogoditi nešto značajno. Prema medijskim izveštajima, američki i izraelski zvaničnici izradili su planove za obnovu napada nakon međuizbora u SAD.

Regionalne tenzije su dodatno pojačane, dok jemenski Huti, koje podržava Iran, nastavljaju napade na Saudijsku Arabiju.

Američki Stejt department naredio je osoblju, koje nije neophodno za rad, da napusti tu zemlju, a saudijska naftna kompanija Aramko je naložila zaposlenima da napuste svoje sedište u Dahranu i pređu na rad na daljinu.