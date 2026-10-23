Svet

NEVEROVATNO: Našli rupu u zemlji, spustili se 120m i otkrili novi svet - ogromnu prašumu! Otvor bio širok 190 metara, a na dnu i skeleti

Marta Stojanović

23. 10. 2026. u 18:09 >> 18:22

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U VIJETNAMU je otkrivena vrtača duboka oko 120 metara, na čijem se dnu nalazi prašuma, saopštili su istraživači nakon ekspedicije u toj zemlji.

НЕВЕРОВАТНО: Нашли рупу у земљи, спустили се 120м и открили нови свет - огромну прашуму! Отвор био широк 190 метара, а на дну и скелети

Foto: Instagram/junglebosstours

Vrtača ima ovalni otvor širine oko 190 metara i dužine 140 metara, prenosi agencija VNA. Prema dnu se proširuje, dostižući dužinu od oko 250 metara i širinu od 200 metara, dok njena dubina iznosi približno 120 metara.

Rezultati istraživanja saopšteni su nakon ekspedicije u kojoj su učestvovali stručnjaci Nacionalnog speleološkog društva SAD, predstavnici kompanije za avanturistički turizam "Džangl bos" i uprava nacionalnog parka. Cilj ekspedicije bio je istraživanje vrtače u oblasti Ča Noi ke Gat.

Otkriće zahvaljujući platformi "Google Earth"

Direktor kompanije "Džangl bos" Le Luu Dung izjavio je da je vrtača prvi put uočena analizom satelitskih snimaka. Stručnjak Nacionalnog speleološkog društva SAD Kevin Ditamor primetio je, proučavajući teren na platformi "Google Earth", neobičnu tamnu površinu među krečnjačkim planinama i šumama.

Na osnovu tog otkrića, istraživački tim je sproveo tri snimanja dronom kako bi precizno utvrdio lokaciju. Tim je prešao više od 20 kilometara kroz gustu šumu i nepristupačne krečnjačke planinske predele, uz ograničene zalihe pijaće vode.

Na lokaciji su stručnjaci koristili specijalizovanu opremu i postavili sigurnosnu užad kako bi se spustili u vrtaču, izmerili njene dimenzije i dokumentovali njene geološke karakteristike. Jedno od najznačajnijih otkrića bio je razvijen prirodni ekosistem na dnu vrtače, uključujući brojna velika, odrasla stabla drveća.

Nađeni skeleti životinja

Ekspedicija je zabeležila i velike naslage morskih školjki i puževa u blizini stenovitih zidova, kao i brojne majmunske kosti. Članovi tima ispitali su i stene kako bi utvrdili da li postoji veza između vrtače i okolnog sistema podzemnih pećina.

Foto: Instagram/junglebosstours

Stručnjaci su pronašli pukotinu visoku oko pet metara, koja se proteže od 12 do 15 metara u unutrašnjost stene. Kroz otvor nije registrovano strujanje vazduha, dok su delovi pri podnožju stenovitih zidova, kao i mesta sa tragovima protoka vode, bili zatrpani materijalom iz ranijih odrona.

Zbog toga ekspedicija nije uspela da utvrdi neposrednu vezu između vrtače i nekog drugog pećinskog sistema.

(Tanjug)

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