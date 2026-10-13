POČELA SEZONA ŽUTIH DUNJA: Evo kolika količina je potrebna za jedan litar rakije

POČELA je sezona žutih dunja i trajaće do kraja oktobra. U ovom periodu, plodovi dostižu svoju punu krupnoću, prepoznatljivu jarko žutu boju i intenzivan, karakterističan miris.

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Dunja kasno cveta, krajem aprila ili početkom maja, te zato retko strada od kasnih prolećnih mrazeva, i gotovo svake godine obilno i redovno rađa. Ali, daleko od toga da ekstremne vrućine koje su trajale duže nego inače, nisu ostavile posledice i na stabla dunja.

- Stanje je relativno lošije u odnosu na prethodne godine, jer suša je odnela svoj danak, nekih 100 dana nije pala kiša, tako da su ostale sitne. I ovi kasni mrazevi su uticali da bude manji prinos. Bile su kiše i hladno vreme u oprašivanju, nije se oprašila dovoljno, pčele nisu radile, to je jedan od razloga - rekao je poljoprivrednik Zoran Dotlić za RTV.

Ako se rod ne ubere na vreme, postoji opasnost da loši vremenski uslovi oštete plodove. Vremenu berbe treba posvetiti pažnju, radi pravilnog i kvalitetnog čuvanja plodova.

Dunja za konzumaciju se bere u fiziološkoj, a za preradu u punoj zrelosti. Na našim prostorima, veće količine te voćne vrste koriste se prevashodno za preradu, ređe za potrošnju u svežem stanju. Prvo mesto zauzima proizvodnja kvalitetne i tražene rakije.

- Što se tiče dunje, ona mahom odlazi u destilat, konditorski proizvođači ne otkupljuju, zašto, ne znam, ali ona je stvarno zdrava i dobra, može da se koristi u industriji za prehranu. Nismo merili koliki je šećer, ali za jedan litar rakije sada sigurno treba oko 10 kg dunja. Cena je za konzum 120, a za preradu od 70 do 80 dinara - napomenuo je Dotlić.

(Bizportal)