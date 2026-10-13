DOBRE VESTI ZA POLJOPRIVREDNIKE: Evo kome leže novac!

SVI poljoprivrednici iz Čačka koji su predali zahtev za subvencije i imaju ispravnu dokumentaciju dobili su novac od grada, a najveća zainteresovanost je za kupovinu traktora, rekao je danas pomoćnik gradonačelnika Miloš Stevanić.

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Stevanić je precizirao da je dinamika isplata izuzetno efikasna, kao i da je nakon prošlonedeljnih 29,8 miliona dinara, danas na račune proizvođača uplaćeno još 32,1 milion dinara za ukupno 208 ugovora.

- Apsolutno svi poljoprivrednici koji su konkurisali i imaju ispravnu dokumentaciju dobijaju novac. Rebalansom budžeta obezbedili smo dodatnih preko 13 miliona dinara za još 77 domaćinstava koja su prvobitno ostala ispod crte, jer nikoga ne želimo da ostavimo bez podrške Grada - rekao je Stevanić, prenosi RINA.

Pored subvencija, Stevanić se posebno osvrnuo na masovnu obnovu mehanizacije i istakao da su ove godine uslove za nov traktor ispunila još 51 domaćinstvo, što uz prošle godine kupljenih 69 traktora znači da čačanska polja danas obrađuju najmodernije mašine.

- Potpuno smo iskorenili zloupotrebe radom terenske komisije. Novac iz budžeta ide isključivo u ruke pravih proizvođača koji žive od svog rada. O tome koliko ulažemo najbolje govori istorijski trend, sa skromnih 26,9 miliona u 2016. godini, budžet za poljoprivredu podigli smo na rekordnih 74,6 miliona dinara u ovoj godini - zaključio je Stevanić.

(Bizportal)