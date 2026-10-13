MERC ZABRINUT ZA NEMAČKU PRIVREDU: Firme ne mogu da šire poslovanje, a ljudi teško dolaze do posla
NEMAČKO tržište rada ostaje previše kruto i neodzivno, izjavio je nemački kancelar Fridrih Merc.
- Nemačko tržište rada ima mnogo toga da nauči od inovativnih preduzeća. Ostaje previše kruto i glomazno - rekao je Merc na otvaranju Dana nemačkih poslodavaca u Berlinu, koje je prenosila televizija Feniks.
Kancelarka je napomenula da trenutna situacija na tržištu rada ne dozvoljava nemačkim kompanijama da brzo i bez smetnji prošire svoje poslovanje, dok tražioci posla imaju poteškoća u pronalaženju posla.
Merc je naglasio da brojni nemački startapovi zahtevaju posebnu pažnju. Rekao je da im je potrebno više mogućnosti u zapošljavanju i upravljanju ljudskim resursima.
(Ria Novosti)
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