VREDAN ROD PROPADA: Farmer nema kome da proda 1.600 tona grožđa

AMERIČKI proizvođač grožđa Mark Terrell suočava se sa velikim problemom nakon što je kompanija kojoj je godinama prodavao rod otkazala ugovor.

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Na njegovom imanju sada je oko 1.600 tona grožđa, odnosno najmanje 200 miliona bobica, ali nema sigurnog kupca.

Terrell na obali jezera Iri u Pensilvaniji obrađuje vinograd površine oko 200 hektara. Njegovo grožđe sorte Konkord uglavnom se koristi za proizvodnju soka, a godinama je imao siguran plasman.

Međutim, kompanija Refresco, koja proizvodi napitke i sokove, ove godine je otkazala ugovore sa njim i još oko 125 proizvođača grožđa iz Pensilvanije i zapadnog Njujorka.

Uložio novac u proizvodnju, a sada nema kome da proda rod

Problem je nastao nakon što su farmeri već uložili novac u rezidbu, đubrenje i održavanje vinograda, računajući na ugovoreni otkup.

Terrell je kupio svoje imanje za oko milion dolara 2012. godine, a potom uložio još oko 500.000 dolara u berač grožđa i drugu opremu.

Pre dve godine za grožđe je dobijao oko 430 dolara po toni, ali sada nema kupca za veliki deo ovogodišnjeg roda.

Situacija je posebno teška jer grožđe ima kratak rok za preradu. Nakon berbe trebalo bi da bude prerađeno u roku od nekoliko sati, zbog čega farmer ne može jednostavno da ga skladišti i čeka povoljniju cenu.

Ako ne pronađe kupca, veliki deo roda mogao bi da ostane na čokotima i propadne.

Potražnja za sokom od grožđa sve slabija

Problem nije samo u jednom proizvođaču. Potražnja za sokom od grožđa i vinom poslednjih godina slabi, dok su farmeri tokom pandemije povećavali proizvodnju jer je prodaja tada bila znatno veća.

Kompanija Refresco navela je da je prodaja soka od sorte Konkord opala za oko 30 odsto tokom poslednje decenije, što je doprinelo višku grožđa na tržištu.

U međuvremenu, neki proizvođači pokušavaju da pronađu druge namene za grožđe. Kao moguće opcije pominju se prerada u kompost, stočnu hranu i druge proizvode, ali nijedno od tih rešenja trenutno ne može da zameni veliki tržišni plasman za koji su vinogradi prvobitno podignuti.

Pomoć države nije dovoljna da reši problem

Pensilvanija je pokušala da ublaži posledice krize. Država je izdvojila 500.000 dolara za otkup 350 tona grožđa od oko desetak proizvođača, a grožđe bi trebalo da bude prerađeno u koncentrat i prosleđeno bankama hrane.

Američko Ministarstvo poljoprivrede takođe je odobrilo kupovinu 20 miliona dolara viška soka od grožđa Konkord.

Međutim, proizvođači upozoravaju da takve mere mogu da pomognu samo delu tržišta i da ne rešavaju problem ovogodišnjeg roda koji već čeka na berbu.

Za farmere u ovoj oblasti sada se postavlja mnogo veće pitanje – šta raditi sa vinogradima ako se tražnja ne oporavi.

Neki već razmišljaju o krčenju zasada i prelasku na druge useve, dok drugi razmatraju prodaju zemljišta, piše Vašington post.

Za Terrella bi promena proizvodnje bila posebno komplikovana jer uklanjanje vinove loze takođe košta, a zemljište i klimatski uslovi u tom delu Pensilvanije posebno pogoduju upravo grožđu.

Njegov slučaj pokazuje koliko nagla promena potražnje može da poremeti računicu poljoprivrednika: ono što je godinama predstavljalo siguran prihod sada je postalo rod za koji proizvođač ne zna da li će uopšte pronaći kupca.

(Bizportal)