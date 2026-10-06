PLATE SKAČU OD 1. DECEMBRA: Jednu grupu čeka posebno veliko povećanje

PREMA predstavljenim projekcijama, nova plata iznosiće 125.687 dinara, odnosno oko 1.070 evro.

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Zaposleni u socijalnoj zaštiti, uključujući vaspitače, pedagoge, specijalne pedagoge, psihologe, socijalne radnike, logopede, radne terapeute i nutricioniste, očekuje od 1. decembra 2026. godine povećanje plata od 12 odsto.

Prema predstavljenim projekcijama, nova plata iznosiće 125.687 dinara, odnosno oko 1.070 evro.Ovo će biti najveće pojedinačno najavljeno povećanje plata u javnom sektoru.

Nova decembarska plata za vaspitače, pedagoge i druge navedene stručne profile trebalo bi da iznosi 125.687 dinara. Kada se taj iznos preračuna po trenutnom kursu, zarada iznosi oko 1.070 evra.

Koliko će biti veća plata od decembra?

Na osnovu projektovanog iznosa od 125.687 dinara i najavljenog povećanja od 12 odsto, sadašnja prosečna plata za ova radna mesta iznosi oko 112.220 dinara.

To znači da bi zaposleni nakon decembarskog povećanja trebalo da imaju oko 13.466 dinara veću mesečnu zaradu što iznosi oko 115 evra.

Ipak, konačan iznos plate neće biti isti za sve zaposlene. Na visinu zarade utiču konkretno radno mesto, osnovica, stručna sprema, minuli rad, kao i drugi pripadajući dodaci.

76.265 dinara više u odnosu na 2012. godinu

Zarade zaposlenih u ovom sektoru značajno su povećane u odnosu na 2012. godinu.

Tada je plata za ove profile u sektoru zdravstva i socijalne zaštite iznosila 49.422 dinara, odnosno oko 437 evra.

Kada se uzme u računicu projektovani decembarski iznos od 125.687 dinara, razlika u odnosu na 2012. godinu iznosi 76.265 dinara.

To predstavlja nominalno povećanje od oko 154,3 odsto, odnosno znači da će projektovana zarada biti približno 2,5 puta veća nego 2012. godine, piše Espreso.

Ostale plate u javnom sektoru rastu 8 odsto

Za ostale zaposlene u javnom sektoru najavljeno je povećanje plata od 8 odsto od 1. decembra 2026. godine.

(BizPortal)

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