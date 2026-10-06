MANJE GRLA, ISTI LIDER: Svinjarstvo i dalje drži ključ stočarske proizvodnje

SVINjARSTVO je ubedljivo najzastupljenije u vrednosti stočarske proizvodnje u Srbiji, dok mleko čini gotovo 70 odsto vrednosti svih proizvoda stočarstva, pokazuju podaci za period od 2015. do 2025. godine.

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Istovremeno, fizički obim poljoprivredne proizvodnje značajno je oscilirao, pre svega zbog velikih promena u biljnoj proizvodnji i nepovoljnih klimatskih uticaja.

U poslednjih deset godina, u periodu od 2015. do 2025. godine, u strukturi vrednosti stočarske proizvodnje prosečno uzgoj stoke učestvuje sa 68 odsto, a proizvodi stočarstva sa 32 odsto, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS).

U uzgoju stoke, u posmatranom periodu, prosečno najveće učešće ima uzgoj svinja (51,6%), a potom sledi uzgoj goveda (26,4%).

Uzgoj živine učestvuje sa 12,9 odsto, a uzgoj ovaca i koza sa 8,9 odsto, dok uzgoj konja učestvuje sa 0,2 odsto.

Istovremeno, najznačajniji proizvod stočarstva je mleko i njegovo prosečno učešće u ukupnoj vrednosti proizvoda stočarstva iznosi čak 69,8 odsto.

- U posmatranom periodu fizički obim poljoprivredne proizvodnje znatno varira, uglavnom usled nepovoljnih klimatskih uticaja. U 2015. godini obim proizvodnje poljoprivrednih dobara beleži pad od 6,9 odsto, dok je u 2020. godini zabeležen rast obima od 2,1 odsto, a u 2022. godini zabeležen je opet pad, i to od 8,9 odsto - pokazuju podaci RZS.

U 2023. godini zabeležen je rast obima proizvodnje poljoprivrednih dobara od 6,5 odsto, dok je u 2025. godini obim proizvodnje poljoprivrednih dobara opao za 0,9 odsto.

Ovakva kretanja rezultat su visokih oscilacija u obimu biljne proizvodnje - u 2015. zabeležen je pad obima biljne proizvodnje od čak -14,6 odsto, potom je u 2020. zabeležen rast od 4 odsto, dok je u 2022. godini zabeležen pad od 11,4 odsto. Naredne godine, 2023, zabeležen je rast obima biljne proizvodnje od 11,1 odsto, dok je u 2024. godini zabeležen pad od 11,58 odsto, a u 2025. godini pad od 1,98 odsto.

Agroekonomski stručnjak Milan Prostran ukazuje na značajno učešće svinjarstva uprkos tome što nam je fond svinja značajno smanjen.

- Svinjarstvo je i dalje najzastupljenije kada govorimo o vrednosti stočarske proizvodnje, iako smo u prethodnom periodu imali značajan pad broja svinja. Prema podacima popisa, 2023. godine imali smo 2.263.705 svinja svih kategorija, dok ih je na prethodnom popisu, 2012. godine, bilo 3.407.318. Dakle, broj svinja je značajno smanjen i danas imamo gotovo dvostruko manje svinja nego što smo imali devedesetih godina. Međutim, svinjarstvo i dalje ima najveće učešće u vrednosti stočarske proizvodnje, između ostalog zato što smo imali veliki pad broja goveda, odnosno značajno je smanjen fond goveda u Srbiji - napominje Prostran za Direktno.rs.

(Direktno)