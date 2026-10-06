STABILNE CENE NA TEZGAMA UZ JEDAN IZUZETAK: Šta je jedino poskupelo na pijacama u Beogradu?

CENE voća i povrća na beogradskim pijacama nisu se značajnije menjale. Poskupljenje je zabeleženo jedino kod slatkog kupusa koji je poskupeo sa 70 dinara po kilogramu na 100 dinara za kilogram.

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Kako su pokazali podaci Republičkog zavoda za statistiku, treća nedelja septembra prošla je bez poskupljenja.

Tako je kilogram krompira koštao 150 dinara, kao i dve nedelje ranije, a nije se menjala ni cena pasulja koji i dalje košta 500 dinara po kilogramu.

Crni luk i orasi takođe su zadržali cene, kao i jabuke, limun i banane.

Ni cena sira i jaja nije se menjala, dok su i cene šargarepe i paprika ostale na istom nivou.

Jedino poskupljenje je zabeleženo kod slatkog kupusa.

(Direktno)