STABILNE CENE NA TEZGAMA UZ JEDAN IZUZETAK: Šta je jedino poskupelo na pijacama u Beogradu?
CENE voća i povrća na beogradskim pijacama nisu se značajnije menjale. Poskupljenje je zabeleženo jedino kod slatkog kupusa koji je poskupeo sa 70 dinara po kilogramu na 100 dinara za kilogram.
Kako su pokazali podaci Republičkog zavoda za statistiku, treća nedelja septembra prošla je bez poskupljenja.
Tako je kilogram krompira koštao 150 dinara, kao i dve nedelje ranije, a nije se menjala ni cena pasulja koji i dalje košta 500 dinara po kilogramu.
Crni luk i orasi takođe su zadržali cene, kao i jabuke, limun i banane.
Ni cena sira i jaja nije se menjala, dok su i cene šargarepe i paprika ostale na istom nivou.
Jedino poskupljenje je zabeleženo kod slatkog kupusa.
(Direktno)
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