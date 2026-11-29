POVLAČENJE AUTOMOBILA SA TRŽIŠTA SRBIJE: Opoziv za modele Volkswagena, Audija, Seata i Cupre
SA tržišta Srbije povlače se vozila Volkswagen model ID.BUZZ, ID.3, ID.4 i ID.7, CUPRA model Raval i Terramar, SEAT model Ateca i Tarraco i Audi model Q3, objavljeno je na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine (NEPRO).
Povlačenje obuhvata vozila marke Audi, model Q3, proizvedena u periodu od 21. oktobra 2025. do 4. avgusta 2026. godine, kod kojih postoji mogućnost da sigurnosni pojasevi nisu pravilno pričvršćeni za karoseriju. Zbog toga se ne može garantovati njihova odgovarajuća zaštitna funkcija, što povećava rizik od povreda, navodi se na sajtu NEPRO.
Sa tržišta se povlače i vozila marke SEAT, modeli Ateca i Tarraco, proizvedena od 23. aprila 2016. do 15. maja 2026. godine. Kod ovih vozila prodor vlage može izazvati koroziju zavrtnja letve upravljača, što u pojedinim slučajevima, prilikom većeg opterećenja, poput manevrisanja ili okretanja upravljača u mestu, može dovesti do njegovog pucanja i gubitka mogućnosti upravljanja vozilom, čime se povećava rizik od povreda.
Povlačenje obuhvata i vozila marke CUPRA, modele Raval i Terramar, proizvedena u periodu od 7. juna 2025. do 3. septembra 2026. godine. Kod ovih vozila prednji sigurnosni pojasevi možda nisu pravilno pričvršćeni za donje tačke učvršćenja, što bi u slučaju sudara moglo da umanji njihovu zaštitnu funkciju i poveća rizik od povreda.
Sa tržišta se povlače i modeli Volkswagen ID.BUZZ, ID.3, ID.4 i ID.7, proizvedeni u periodu od 13. jula 2022. do 6. juna 2025. godine, kao i od 18. septembra 2023. do 27. juna 2025. godine. Kod obuhvaćenih vozila, pri visokom nivou napunjenosti, može doći do pregrevanja unutar visokonaponske baterije, što povećava rizik od izbijanja požara, navodi se na sajtu NEPRO.
Preporučujemo
TEMPERATURA PADA NA MINUS 20 STEPENI: Evo kada i gde će biti najhladnije u Srbiji
29. 11. 2026. u 14:35
VOZAČI, OPREZ: Ovo je trenutno stanje na putevima u Srbiji
29. 11. 2026. u 12:38
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
KURTI NAPAO SRBIJU U TIRANI, MAVRIĆ SA OSMEHOM U NjEGOVOM DRUŠTVU: "Put ka preokretu otvoren sa novom vladom iz studentskog pokreta"
LAŽNI kosovski premijer Aljbin Kurti iskoristio je priliku da ponovo napadne Srbiju na samitu lidera posvećenom Planu rasta Evropske unije za Zapadni Balkan u Tirani. Samitu je prisustvovao i potpredsednik Narodne skupštine Adem Mavrić.
28. 11. 2026. u 13:07
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
HIT PITANjE NA MREŽAMA: Da li Radomir Saičić fenira obrve (FOTO)
DANAS je akademik Radomir Saičić predstavljen kao kandidat Studentske liste za predsednika Srbije, a društvene mreže su se usijale od komentara zbog jednog detalja.
27. 11. 2026. u 16:32
Komentari (0)