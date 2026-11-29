SA tržišta Srbije povlače se vozila Volkswagen model ID.BUZZ, ID.3, ID.4 i ID.7, CUPRA model Raval i Terramar, SEAT model Ateca i Tarraco i Audi model Q3, objavljeno je na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine (NEPRO).

Foto: Patrick Daxenbichler / Panthermedia / Profimedia

Povlačenje obuhvata vozila marke Audi, model Q3, proizvedena u periodu od 21. oktobra 2025. do 4. avgusta 2026. godine, kod kojih postoji mogućnost da sigurnosni pojasevi nisu pravilno pričvršćeni za karoseriju. Zbog toga se ne može garantovati njihova odgovarajuća zaštitna funkcija, što povećava rizik od povreda, navodi se na sajtu NEPRO.

Sa tržišta se povlače i vozila marke SEAT, modeli Ateca i Tarraco, proizvedena od 23. aprila 2016. do 15. maja 2026. godine. Kod ovih vozila prodor vlage može izazvati koroziju zavrtnja letve upravljača, što u pojedinim slučajevima, prilikom većeg opterećenja, poput manevrisanja ili okretanja upravljača u mestu, može dovesti do njegovog pucanja i gubitka mogućnosti upravljanja vozilom, čime se povećava rizik od povreda.

Povlačenje obuhvata i vozila marke CUPRA, modele Raval i Terramar, proizvedena u periodu od 7. juna 2025. do 3. septembra 2026. godine. Kod ovih vozila prednji sigurnosni pojasevi možda nisu pravilno pričvršćeni za donje tačke učvršćenja, što bi u slučaju sudara moglo da umanji njihovu zaštitnu funkciju i poveća rizik od povreda.

Sa tržišta se povlače i modeli Volkswagen ID.BUZZ, ID.3, ID.4 i ID.7, proizvedeni u periodu od 13. jula 2022. do 6. juna 2025. godine, kao i od 18. septembra 2023. do 27. juna 2025. godine. Kod obuhvaćenih vozila, pri visokom nivou napunjenosti, može doći do pregrevanja unutar visokonaponske baterije, što povećava rizik od izbijanja požara, navodi se na sajtu NEPRO.