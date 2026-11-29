ZIMA "POKAZALA ZUBE": Jutros izmereno čak - 9 stepeni u Srbiji, najhladnije na ovim lokacijama
NAJHLADNIJE ovog jutra je na Kopaoniku i Crnom Vrhu gde je u 6 sati izmereno minus devet stepeni i pada slab sneg.
Na Zlatiboru i u Sjenici je minus šest stepeni, pokazuju podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).
U Vojvodini se jutarnje temperature kreću između nultog podeoka i jedan stepen, koliko je izmereno i u Beogradu.
U Kraljevu i Kruševcu je minus dva stepena, u Kuršumliji i Zaječaru minus 3.
Prema najavi RHMZ, u toku jutra oblačno i hladno, u centralnim i južnim krajevima Srbije ponegde sa slabim snegom.
U košavskom području i u planinskim predelima južne Srbije duvaće umeren i jak istočni i jugoistočni vetar.
Na području Beograda oblačno, u pojedinim delovima grada provejavanje snega. Vetar umeren i jak jugoistočni.
(Tanjug)
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