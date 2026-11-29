NAJHLADNIJE ovog jutra je na Kopaoniku i Crnom Vrhu gde je u 6 sati izmereno minus devet stepeni i pada slab sneg.

Foto: Printskrin infokop.net

Na Zlatiboru i u Sjenici je minus šest stepeni, pokazuju podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

U Vojvodini se jutarnje temperature kreću između nultog podeoka i jedan stepen, koliko je izmereno i u Beogradu.

U Kraljevu i Kruševcu je minus dva stepena, u Kuršumliji i Zaječaru minus 3.

Prema najavi RHMZ, u toku jutra oblačno i hladno, u centralnim i južnim krajevima Srbije ponegde sa slabim snegom.

U košavskom području i u planinskim predelima južne Srbije duvaće umeren i jak istočni i jugoistočni vetar.

Na području Beograda oblačno, u pojedinim delovima grada provejavanje snega. Vetar umeren i jak jugoistočni.

(Tanjug)

BONUS VIDEO