Kako stoje stvari, neće bivši vezista Partizana nigde, barem ne tokom zimskog prelaznog roka.

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Fudbalski klub Rendžers ne planira da pošalje Vanju Dragojevića (20) na pozajmicu tokom januarskog prelaznog roka, iako srpski vezista nije uspeo da se izbori za značajniju minutažu od dolaska na Ajbroks.

Kako prenosi britanski „Football Insider“, škotski klub i dalje računa na nekadašnjeg igrača Partizana, koji je letos stigao u transferu vrednom četiri miliona funti.

Ipak, u klubu smatraju da skromna minutaža ne dovodi u pitanje njegovu budućnost. U podkastu „Transfer Insider“ istaknuto je da se bivši vezista crno-belih teško probija u tim zbog dobre forme Nika Raskina i Dena Nila u veznom redu.

- Mislim da nema nikakvih dilema u vezi sa njegovom dugoročnom budućnošću. Dragojević je doveden letos, možda prvenstveno kao zalog za budućnost. Ima tek 20 godina i očigledno se muči da dođe do minutaže, ali mislim da je to posledica dobre forme koju u veznom redu pokazuju Niko Raskin i Den Nil. Ne mislim da Rendžers planira da ga pošalje na pozajmicu u januaru. Biće im potreban - navedeno je u podkastu.

Dragojević je od početka sezone upisao osam nastupa, ali je u poslednjih devet utakmica samo jednom ulazio sa klupe. Jedini put kada je bio starter u škotskom prvenstvu bilo je 9. avgusta protiv Hibernijana, kada je Rendžers poražen 2:1, a srpski fudbaler zamenjen na poluvremenu. Od dolaska na Ajbroks, postigao je jedan pogodak i to vrlo efektan.