Prštalo u Mersisajd derbiju: Smešan autogol koštao Redse pobede! (VIDEO)
Veliki promašaj Aleksandera Isaka obeležio duel.
Fudbaleri Evertona i Liverpula odigrali su danas nerešeno - 1:1 (1:1) u utakmici 12. kola engleske Premijer lige.
Fudbaleri Liverpula su poveli u petom minutu pogotkom Dominika Soboslaija, dok je Everton do izjednačenja stigao u 25. minutu neverovatno smešnim autogolom Džeremija Frimponga.
Gigant sa Enfilda se nalazi na četvrtom mestu na tabeli Premijer lige sa 22 boda, "Karamele" su na osmoj poziciji sa 17.
Fudbaleri Liverpula će u narednom, 13. kolu gostovati Sanderlendu, dok će Everton gostovati Aston Vili.
PREMIJER LIGA – 12. KOLO
Petak
Notingem Forest - Čelsi 3:2 (1:0)
/Igor Žezus 8, Gibs Vajt 51 pen, 72 - Emega 54, 89/
Subota
Lids - Koventri 3:0 (2:0)
/Kalvert Luin 40, Longstaf 45, 66/
Mančester Junajted - Brentford 0:4 (0:2)
/Vilson 19, 32, Ajer 82, Šade 90+1/
Ipsvič - Aston Vila 2:2 (1:2)
Nedelja
Everton - Liverpul 1:1 (1:1)
/Frimpong 25ag - Soboslaj 5/
Kristal Palas - Hal (u toku)
Brajton - Njukasl (u toku)
Fulam - Bornmut (u toku)
Sanderlend - Totenhem (u toku)
Arsenal - Mančester siti 17.30
Preporučujemo
Natalija Šadrina osvojila bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Taškentu!
29. 11. 2026. u 14:52
Srbija dobila protivnika u Dejvis kupu! Ako prođe u 2. kolu je čeka pakao!
29. 11. 2026. u 14:25
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Evo kada Orlići igraju sa Kinom u šesnaestini finala Svetskog prvenstva
Kadetska reprezentacija Srbije saznala je termin utakmice protiv Kine, u kojoj će pokušati da izbori plasman u osminu finala Svetskog prvenstva za igrače do 17 godina u Kataru.
28. 11. 2026. u 09:57
"Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta!" Aleksandar Stanojević pred meč IMT - Partizan
Trener crno-belih Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za medije uoči meča IMT - Partizan.
21. 11. 2026. u 12:48
HIT PITANjE NA MREŽAMA: Da li Radomir Saičić fenira obrve (FOTO)
DANAS je akademik Radomir Saičić predstavljen kao kandidat Studentske liste za predsednika Srbije, a društvene mreže su se usijale od komentara zbog jednog detalja.
27. 11. 2026. u 16:32
Komentari (0)