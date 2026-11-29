Veliki promašaj Aleksandera Isaka obeležio duel.

AP Photo/Jon Super

Fudbaleri Evertona i Liverpula odigrali su danas nerešeno - 1:1 (1:1) u utakmici 12. kola engleske Premijer lige.

Fudbaleri Liverpula su poveli u petom minutu pogotkom Dominika Soboslaija, dok je Everton do izjednačenja stigao u 25. minutu neverovatno smešnim autogolom Džeremija Frimponga.

Gigant sa Enfilda se nalazi na četvrtom mestu na tabeli Premijer lige sa 22 boda, "Karamele" su na osmoj poziciji sa 17.

Fudbaleri Liverpula će u narednom, 13. kolu gostovati Sanderlendu, dok će Everton gostovati Aston Vili.

PREMIJER LIGA – 12. KOLO

Petak

Notingem Forest - Čelsi 3:2 (1:0)

/Igor Žezus 8, Gibs Vajt 51 pen, 72 - Emega 54, 89/

Subota

Lids - Koventri 3:0 (2:0)

/Kalvert Luin 40, Longstaf 45, 66/

Mančester Junajted - Brentford 0:4 (0:2)

/Vilson 19, 32, Ajer 82, Šade 90+1/

Ipsvič - Aston Vila 2:2 (1:2)



Nedelja

Everton - Liverpul 1:1 (1:1)

/Frimpong 25ag - Soboslaj 5/

Kristal Palas - Hal (u toku)

Brajton - Njukasl (u toku)

Fulam - Bornmut (u toku)

Sanderlend - Totenhem (u toku)

Arsenal - Mančester siti 17.30

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