Nikola Jović govorio je o svojoj trenutnoj ulozi u Majami Hitu, želji da dobije veću minutažu, ali i izazovima sa kojima se suočavaju mladi domaći košarkaši u Crvenoj zvezdi i Partizanu.

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Srpski reprezentativac ponovo prolazi kroz period u kojem pokušava da se izbori za značajnije mesto u rotaciji ekipe sa Floride. Minutaža trenutno nije na nivou kojem se nada, a o situaciji u NBA ligi, kao i pojedinim problemima evropske košarke, razgovarao je za "Koš magazin".

Jović je priznao da mu aktuelna sezona donekle podseća na prethodne, ali da uprkos tome ne gubi motivaciju i nastavlja da radi na sebi. Do sada je odigrao deset utakmica, tokom kojih je u proseku beležio 3,8 poena, 2,8 skokova i 1,6 asistencija za 12,9 minuta provedenih na terenu.

- Trudim se da se izborim za svoje mesto. Već pet godina sam u Majamiju i imam utisak da se iz sezone u sezonu ponavljaju slične stvari. Ipak, ne odustajem i pokušavam da zadržim pozitivan stav. Zadovoljan sam što ekipa ove godine pruža dobre partije, iako moj doprinos kroz minutažu nije onakav kakav bih želeo. Nastaviću da radim kako bih dobio više prostora - rekao je Jović.

Iako bi želeo veću ulogu u timu, mladi košarkaš ističe da nema razloga za nezadovoljstvo kada se uzme u obzir prilika koju ima. Posebno je ukazao na činjenicu da se profesionalno bavi sportom koji voli, i to na najvišem nivou, a dodatnu sigurnost donosi mu i četvorogodišnji ugovor vredan 62,4 miliona dolara.

- Teško bi bilo da se žalim kada radim posao koji volim, i to na najvišem mogućem nivou, uz finansijske uslove kakve imam. Smatrao bih sebe nezahvalnim kada bih zbog toga bio nezadovoljan. Uživam u onome što radim, a svakodnevno nastojim da napredujem. Ipak, prioritet mi je da se izborim za veću minutažu - poručio je srpski košarkaš.

Jedna od tema razgovora bila je i Evroliga, odnosno sve veći broj američkih košarkaša u redovima Crvene zvezde i Partizana. Jović smatra da za takav trend postoji nekoliko objašnjenja. Među njima su veliki broj kvalitetnih igrača koji dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država, ali i odnos trenera prema stranim pojačanjima.

- Mislim da je sasvim očekivano što u Evropi ima toliko Amerikanaca. Njihova zemlja iznedri najveći broj vrhunskih košarkaša, pa je prirodno da mnogi završavaju na evropskom tržištu. Uz to, veliki broj njih ima određene predrasude prema Evropi i ne odlučuje se lako za dolazak. Ne bih mogao da izdvojim samo jedan razlog zbog kojeg stranci dobijaju toliko prilika. Možda je problem u nedostatku domaćeg talenta, možda u tome što treneri imaju više poverenja u inostrana pojačanja. Verovatno je u pitanju kombinacija različitih okolnosti zbog kojih se stvara utisak da su stranci uvek bolji izbor - objasnio je Jović.

Govoreći o položaju mladih srpskih igrača u Crvenoj zvezdi i Partizanu, Jović je istakao da domaći košarkaši poseduju kvalitet za mnogo značajniju ulogu. Ipak, smatra da visoka očekivanja i konstantan pritisak rezultata u dva najveća srpska kluba otežavaju pružanje prilike mladim igračima, kojima je neophodno vreme za napredak.

- Kada nastupamo za reprezentaciju, pokazujemo da pripadamo samom vrhu. Međutim, mladim igračima nije jednostavno da dobiju priliku u Zvezdi ili Partizanu. Dva loša rezultata u Evroligi mogu ozbiljno da utiču na čitavu sezonu. Nijedan od ta dva kluba već dugo nije stigao do Fajnal-fora, a Partizan je svojevremeno bio nadomak završnice kroz plej-of seriju sa Real Madridom. Ipak, mislim da se domaćim momcima ne ukazuje dovoljno poverenja.

Ne mogu da krivim trenere zbog toga, jer su i oni pod ogromnim pritiskom i njihov osnovni zadatak je da pobeđuju. Verovatno im je jednostavnije da se oslone na iskusne strance nego da rizikuju sa mladim domaćim igračima. Uveren sam, međutim, da među našim košarkašima ima onih koji zaslužuju znatno veću minutažu. U današnjoj košarci svaki posed i svaki minut nose veliki značaj, pa se greške teško praštaju. Zbog toga treneri uglavnom biraju igrače u koje već imaju izgrađeno poverenje", zaključio je Jović za "Koš magazin".