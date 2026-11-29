NAKON intenzivnih snežnih padavina koje su zahvatile pojedine krajeve naše zemlje vozače i danas očekuju promenljivi uslovi za vožnju, saopštio je Auto Moto Savez Srbije.

Foto: D. Milovanović

Iako se najavljuje postepeni prestanak padavina, na pojedinim putnim pravcima, posebno u brdsko-planinskim predelima, sneg i raskvašen sneg mogu i dalje otežavati saobraćaj, dok niske temperature povećavaju mogućnost pojave poledice.

Vozačima se savetuje da na put kreću isključivo sa dobrim zimskim gumama i pripreme vozilo za vožnju po snegu u raskvašenom ili ugaženom stanju uz prilagođenu brzinu uslovima na putu.

Posebna opreznost potrebna je na planinskim putevima, mostovima i prevojima, gde zbog niskih temperatura i pojačanog vetra postoji i mogućnost pojave poledice ili manjih nanosa.

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Šid teretna vozila čekaju dva sata na izlaz. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima naših graničnih prelaza.

Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema podacima Zimske službe JP „Putevi Srbije“ od 5.18 časova, na najopterećenijim putnim pravcima I prioriteta održavanja snega ima na sledećim deonicama:

I A -5, petlja Koševi - petlja Velika Drenova, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I A -5, petlja Trstenik - petlja Vrnjačka Banja, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I A -5, petlja Velika Drenova - petlja Trstenik, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I A -5, petlja Vrnjačka Banja - petlja Vrba, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I A-2, petlja Pakovraće - petlja Lučani, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I A-5, petlja Adrani - petlja Preljina jug, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-21, Divljaka - Ivanjica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-21, Ivanjica - Javor, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-21, Javor - Sjenica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-21, Podbukovi - Kosjerić - Požega, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-21, Požega - Arilje - Divljaka, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-21, Šabac - Koceljeva - Valjevo - Podbukovi, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-22, Novi Pazar - Ribariće - dr.granica sa CG (granični prelaz Mehov Krš), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-23, Asanovac - Požega - Uzići, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-23, Bistrica - Prijepolje - dr.granica sa CG (granični prelaz Gostun), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-23, Uzići - Užice, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-23, Užice - Čajetina - Nova Varoš - Bistrica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-25, Božurnja - Kragujevac , kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-27, dr.granica sa BiH (granični prelaz Trbušnica-Šepak) - Loznica - Osečina - Valjevo - Slovac, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-28, Knežević - Kremna - dr. granica sa BiH (granični prelaz Kotroman), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-28, Okletak - Rogačica- Kostojević - Dub - Dubci - Užice, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-29, Aljinovići - Sjenica - Novi Pazar, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-29, Nova Varoš - Aljinovići, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-29, državna granica sa CG (granični prelaz Jabuka) - Prijepolje, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-33, Kučevo - Majdanpek, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-33, Majdanpek - Klokočevac - Štubik, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-33, Štubik - Negotin - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Mokranje), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-34, Donji Milanovac - Porečki most - HE Đerdap 1, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-34, Golubac - Donji Milanovac, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-35, Negotin - Zaječar - Vratarnica - Knjaževac, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-36, Boljevac - Zaječar - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Vrška Čuka), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-36, Paraćin - prevoj Čestobrodica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-36, prevoj Čestobrodica - Boljevac, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-37, Bor - Zaječar, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-37, Selište - Bor, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-38, Kruševac (Bivolje) - Majdevo (jezero Ćelije), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-38, Majdevo (jezero Ćelije) - Ravni - Jankova klisura, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-38, Petlja Kruševac istok - Kruševac (Bivolje), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-39, Trupale - administrativna linija AP KiM (Mutivode), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-40, Vladičin Han - Surdulica - Ćurkovica, kolovoz je vlažan, snega ima od 5 do 10 cm I B-40, Ćurkovica - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Strezimirovci), kolovoz je vlažan, snega ima od 5 do 10 cm I B-41, petlja Bujanovac jug - administrativna linija AP KiM (Končulj), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-42, Kišnica - Ajvalija, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

Foto: Printskin Instagram 192_rs and kragujevcani.rs

II A-165, Zaječar - Zvezdan, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm II A-175, Mionica - Brežđe - Divčibare - Kaona, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm II A-200, Prijepolje - Manastir Mileševa, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm II A-210, Jošanička Banja - Kopaonik - Šipačina, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm II A-231, Božica - granica SRB/BUG (Ribarci), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm II A-231, Vlasinsko Jezero - Božica, kolovoz je vlažan, snega ima od 5 do 10 cm II A-233, Davidovac - Sveta Petka, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm II A-234, Sveta Petka - Trgovište, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm II A-238, Prilužje - Obilić, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm II A-239, Lipljan (Janjevo) - Janjevo (veza sa OP27), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm II A-255, Klobukar - K.Kamenica (Strezovce), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm II A-256, Novo Brdo - Stanišor, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm II A-260, Kruševac (Župski put) - Trstenik, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm II A-260, Trstenik - Vrnjci (kružni tok), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm II A-260, Vrnjci (kružni tok) - Vraneši, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II B-339, Jelova Gora - Užice, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm II B-467, Kosovska Kamenica (Strezovce) - Strezovce, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

OP-07, Zupče (veza sa 32) - Rudare, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm OP-26, Gračanica - Bresje, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm OP-27, Gračanica - Janjevo (veza sa 239), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm OP-28, Laplje Selo - Donja Gušterica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm OP-29, Livađe - Konjuh (veza sa 31), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm OP-30, Preoce - Lepina, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm OP-31, Novo Naselje - Radevo, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm OP-32, Lepina - Batuse, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm OP-33, Lipljan (veza sa 31) - Staro Gracko, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm OP-34, Babin Most (veza sa 31) - Babin Most, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm OP-35, Stanovce (veza sa 31) - (veza sa 238), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm OP-36, Prekovce (veza sa 255) - Straža (veza sa 256), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm OP-37, Berivojce - Busovata (veza sa 255), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm OP-38, Ranilug (veza sa 41) - Malo Ropotovo, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm OP-39, Ranilug (veza sa 41) - Kormiljane, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm Na ostalim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Beograda, Ivanjice, Kosova, Kragujevca, Kruševca, Novog Pazara, Požarevca, Požege, Užica, Valjeva, Vranja, Zaječara.

Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Čačka, Ivanjice, Kolubare, Kosova, Kragujevca, Kruševca, Mačve, Novog Pazara, Požege, Užica, Vranja, Zaječara. Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Čačka, Ivanjice, Kolubare, Kosova, Kragujevca, Kruševca, Mačve, Niša, Novog Pazara, Požege, Užica, Vranja, Zaječara. Preporučuje se oprezna vožnja.

Napomena za Zaječar: Učestali odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, na većini putnih pravaca, najviše ih ima na putu I B 34 ( Đerdapska klisura ), na putu I I A 217 deonica Sokobanja - Knjaževac ( Bovanska klisura ), na putu I I A 221 deonica Knjaževac - Kalna (klisura Korenatac), i na putu I I A 222 deonica Kalna - Jabučko Ravnište, koji se redovno čiste.

Napomena za Požegu: Na državnom putu I B 21 deonica Kosjerić - Bačevci (prevoj Kaona), postavljene su betonske sigurnosne ograde zbog oštećenja mostova. Saobraćaj je zabranjen za vozila preko 3,5 tona. Saobraćaj se odvija alternativnim pravcem Kovačevića pesak - Divčibare - Kaona.

(Tanjug)

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