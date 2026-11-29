KIM DŽONG UN STIŽE U POSETU SIJU? Pojedina dešavanja naslućuju novi susret svetskih lidera
SEVERNOKOREJSKI lider Kim Džong Un mogao bi početkom sledećeg meseca da poseti Kinu, preneli su danas regionalni mediji, ukazujući na pojačane aktivnosti duž granice sa Kinom, što sugeriše pripreme za njegovo predstojeće putovanje.
Izveštaji stižu dan nakon što je južnokorejska obaveštajna služba saopštila da pomno prati razvoj događaja u vezi sa mogućom Kimovom posetom Kini, prenosi južnokorejski Jonhap.
Ta poseta bi usledila nešto manje od mesec dana nakon njegovog iznenadnog odlaska u kineski pogranični grad Dandong.
Prema pisanju japanske novinske agencije Kjodo, dan ranije su u blizini železničke pruge u Dandongu, koja povezuje Severnu Koreju i Kinu, postavljene ograde.
Pozivajući se na diplomatske izvore, u izveštaju se navodi da bi Kim početkom decembra mogao da se sastane sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, uz napomenu da se razmatra plan puta koji bi obuhvatao posetu više kineskih gradova.
Hotel koji gleda na most preko reke Amnok, koji povezuje Kinu sa severnokorejskim gradom Sinuidžu na severozapadu zemlje, prestao je da prima rezervacije od subote popodne, što dodatno podgreva spekulacije o mogućoj poseti.
Osoblje hotela "Žonglijan" izjavilo je za novinsku agenciju Jonhap da su svi kapaciteti hotela ove nedelje popunjeni zbog dolaska jedne grupe, a da su rezervacije moguće tek od subote. Isti hotel je i ranije ograničavao ili otkazivao rezervacije uoči poseta severnokorejskog lidera Kini, najverovatnije iz bezbednosnih razloga.
Zvaničnik južnokorejske vlade izjavio je da, iako nadležni organi za sada nisu zabeležili nikakve neuobičajene aktivnosti, situaciju pomno prate, budući da mogućnost Kimove posete "nije u potpunosti isključena".
Ukoliko do posete dođe, to bi bilo još jedno putovanje severnokorejskog lidera u Kinu, nakon njegove iznenadne jednodnevne posete Dandongu 24. oktobra, tokom koje je prešao preko novootvorenog mosta koji povezuje dve zemlje.
Prema mišljenju posmatrača, ukoliko dođe do sastanka između Kima i Sija, očekuje se da će severnokorejski lider izneti uslove svoje zemlje za nastavak dijaloga sa Sjedinjenim Državama.
Očekivalo se da će doći do iznenadnog susreta Kima i američkog predsednika Donalda Trampa tokom Trampove posete kineskom gradu Šenženu ranije ovog meseca, povodom samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC), ali do tog susreta nije došlo.
Si bi sledećeg meseca trebalo da otputuje u Majami na samit Grupe 20 (G20), gde će, po svemu sudeći, razgovarati sa Trampom.
Si i Kim su se poslednji put sastali u junu, kada je kineski lider boravio u državnoj poseti Pjongjangu.
(Tanjug)
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