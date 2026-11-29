IRAN PALI CRVENI ALARM: Ajatolah Hamnei naredio veliko resetovanje obaveštajne službe posle teških propusta
PREDSEDNIK iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf izjavio je danas da je iranski vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamenei naložio reorganizaciju obaveštajnog sistema Irana, nakon što su incidenti poslednjih godina ukazali na ozbiljne propuste u bezbednosnom i obaveštajnom aparatu Teherana.
Kalibaf je rekao da iranska vlada ne bi trebalo da odlaže imenovanje stalnog ministra obaveštajnih poslova nakon što Savet čuvara, telo zaduženo za ocenu usklađenosti zakona sa Ustavom i islamskim propisima, razmotri predložene izmene zakona, prenosi Rojters.
Kalibaf je rekao da je parlament prvobitno zatražio od iranske vlade da predloži zakon o reorganizaciji Ministarstva obaveštajnih poslova, ali je zbog odlaganja sam preuzeo inicijativu.
Poslanici su danas odobrili osnovu zakona i počeli razmatranje odredbi kojima se, između ostalog, proširuje krug kandidata za mesto ministra obaveštajnih poslova.
Prema novim pravilima, na tu funkciju mogli bi da budu imenovani i kandidati koji nisu verski učenjaci, pod uslovom da imaju master diplomu, stručnost i iskustvo u obaveštajnim poslovima i najmanje 10 godina iskustva na srednjim ili visokim rukovodećim funkcijama, uz kandidate koji ispunjavaju uslove u oblasti idžtihada, odnosno samostalnog tumačenja islamskog prava.
Esmail Hatib, poslednji iranski ministar obaveštajnih poslova, ubijen je 18. marta ove godine u izraelskom napadu, a njegov naslednik još nije imenovan. Hatib je bio na čelu civilnog obaveštajnog aparata od avgusta 2021. godine, nakon što je prethodno radio u kabinetu bivšeg vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija.
Ali Hamenei, koji je poginuo u američko-izraelskim napadima na početku rata sa Iranom, bio je otac sadašnjeg vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija.
Razmere prodora izraelskih obaveštajnih službi u Iran pokazale su operacije poput ubistva iranskog nuklearnog naučnika Mohsena Fahrizadea 2020. godine i lidera palestinske militantne organizacije Hamas Ismaila Hanijea u Teheranu 2024. godine, navodi agencija.
To je dodatno potvrđeno tokom 12-dnevnog rata u junu 2025. godine, kada su izraelski operativci unutar Irana pomagali u napadima na protivvazdušnu odbranu, raketne lansere i visoke vojne komandante, dodaje agencija.
(Tanjug)
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