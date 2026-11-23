PROMENA vremena donosi osetno zahlađenje, jutarnje mrazeve i prve snežne padavine na planinama, a prema najavama meteorologa, postoji mogućnost da se sneg već narednog vikenda spusti i u niže predele.

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Dok RHMZ najavljuje čestu kišu tokom sedmice, Marko Čubrilo i Ivan Ristić upozoravaju na scenario koji bi mogao da donese pravu zimsku epizodu krajem novembra i početkom decembra.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije naredne sedmice očekuje se hladno vreme sa čestom kišom, a od utorka i sa jutarnjim mrazevima.

- U ponedeljak oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa susnežicom i snegom. Posle podne na severu, a prema kraju dana i u ostalim krajevima prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar umeren i jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Temperatura u toku dana u padu, tako da će najtoplije biti ujutro i pre podne, a najhladnije u drugom delu dana i uveče. Najniža temperatura od 2 do 6, a najviša od 6 do 13 stepeni - saopštio je RHMZ.

U utorak ujutru mestimično slab mraz, tokom dana pretežno sunčano, ponegde uz promenljivu oblačnost ali hladno vreme.

- U sredu jutro hladno sa slabim i umerenim mrazem. Pre podne sunčano, posle podne novo naoblačenje sa kišom sa zapada. U nastavku sedmice oblačno sa čestom pojavom kiše, a sledećeg vikenda i u nižim predelima sa snegom - navodi RHMZ.

Kiša prelazi u sneg

Ivan Ristić naveo je na Fejsbuku da danas ulazimo u decembarsko-januarske temperature i tipove vremena, te da će naredne dve nedelje biti u znaku pozne jeseni i rane zime.

- Sutra će kiša preći u sneg u brdovito-planinskim predelima, a sledećeg vikenda 28/29. novembra susnežica i sneg se očekuju i u nižim predelima, naročito južnije od Save i Dunava. Od danas su neophodne zimske jakne, a povremeno i kišobrani, kad bude padao sneg onda može i samo kapa. Početkom decembra ima uslova i za prodor još hladnijeg vazduha sa severoistoka iz srca Sibira (tzv zver sa istoka) i pojavu prvih ledenih dana - istakao je Ristić.

Marko Čubrilo koji se bavi meteorologijom, naveo je u svojoj Fejsbuk prognozi da se padavine očekuju i danas pre podne, dok bi u drugom delu dana one polako prestale.

Na planinama i do minus 7 stepeni

- Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, a duž Jadrana jaka i olujna bura. Danas dnevni maksimum od +11 do +18 stepeni Celzijusa, a sutra od +3 do +9 stepeni Celzijusa. Od utorka do četvrtka uglavnom suvo, ali hladno uz minimume od -3 do +1 stepen Celzijusa, a ponegde na snegom pokrivenim planinama i do -7 stepeni Celzijusa. Tokom dana maksimumi od +2 do +9 stepeni Celzijusa. Najhladnije bi bilo na istoku i severu regiona. Duvaće umeren istočni i severoistočni, a u četvrtak jugoistočni vetar - ističe Čurbilo.

Na planinama i do minus 7 stepeni

- Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, a duž Jadrana jaka i olujna bura. Danas dnevni maksimum od +11 do +18 stepeni Celzijusa, a sutra od +3 do +9 stepeni Celzijusa. Od utorka do četvrtka uglavnom suvo, ali hladno uz minimume od -3 do +1 stepen Celzijusa, a ponegde na snegom pokrivenim planinama i do -7 stepeni Celzijusa. Tokom dana maksimumi od +2 do +9 stepeni Celzijusa. Najhladnije bi bilo na istoku i severu regiona. Duvaće umeren istočni i severoistočni, a u četvrtak jugoistočni vetar - ističe Čurbilo.