CRVENI METEO-ALARM U BEOGRADU I VOJVODINI! RHMZ izdao hitno upozorenje: Večeras stižu orkanski udari vetra do 110 km/h
NA području Vojvodine, zapadne i centralne Srbije, kao i na teritoriji Beograda večeras se očekuju olujni, a ponegde i orkanski udari vetra brzine od 80 do 110 kilometara na čas, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Prema najavama meteorologa, u ostalim delovima zemlje večeras će preovlađivati oblačno vreme, mestimično sa kišom, uz skretanje vetra na umeren i jak zapadni i severozapadni. U toku noći očekuje se postepeni prestanak padavina, razvedravanje i slabljenje vetra.
Gde je na snazi crveni, a gde narandžasti meteo-alarm
Zbog najavljenih vremenskih nepogoda, na teritoriji cele zemlje upaljena su meteorološka upozorenja:
Crveni meteo-alarm, koji označava vrlo opasno vreme, na snazi je u Beogradu, Sremu, Banatu i Bačkoj.
Narandžasti meteo-alarm, koji označava opasno vreme, aktivan je na području Pomoravlja, zapadne Srbije i Šumadije.
Pokrenut sistem hitnih SMS upozorenja
Usled veoma snažnih udara vetra koji će tokom večeri prelaziti 100 kilometara na čas, RHMZ je ranije danas pokrenuo sistem za prenos hitnih SMS informacija građanima na području Vojvodine i Beograda. Nadležni apeluju na sve građane da budu na maksimalnom oprezu i prate zvanična uputstva.
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