LIDER opozicije Aleksandar Vučić zamolio je SL da bar SVM daju mesto potpredsednika.

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- Nećete nama da date potpredsedničko mesto. Ne morate. Samo razmislite. Samo još jednom, samo još jednom, kao Boga vas molim, razmislite: red je, red je, značilo bi mnogo ljudima u Srbiji. Dajte jedno potpredsedničko mesto predstavnicima Saveza vojvođanskih Mađara. Hvala vam najlepše - kazao je Vučić.

Za reč se javio i predstavnik te manjinske partije Balint Pastor.

- Kada sam izneo stavove Saveza vojvođanskih Mađara, onda sam nedvosmisleno rekao da se nikada u ovoj skupštini nije desilo da opozicione poslaničke grupe nemaju svoje potpredsednike. Pogotovo one opozicione poslaničke grupe koje imaju preko 100 članova. Rekao sam i to, da se nikada nije desilo da oni narodni poslanici koji su ušli sa lista nacionalnih manjina nisu imali svoje potpredsednike. A rekao sam i to da je poslednji koji je o tome govorio da oni imaju i pripadnike nacionalnih manjina i da je dovoljno da svi budu u Demokratskoj stranci i da će Demokratska stranka određivati ko će biti na funkcijama i od pripadnika nacionalnih manjina bio dr Oliver Dulić 2007. godine, kada je o tome govorio na programu Radio Subotica. Ali je čak i u onom mandatu kada je on bio, predsednik Narodne skupštine 2007. godine, Esad Džudžević, bio izabran za potpredsednika Narodne skupštine. Rekao sam, odnosno javio sam se za repliku gospodinu Vučiću da ga zamolim da u ovom kontekstu ne spominje Savez vojvođanskih Mađara, jer sam rekao: "Nama to potpredsedničko mesto ne treba, ne želimo ništa. " Ali tu je Usame Zukorlić, tu je Ahmedin Škrijelj, tu je Šaib Kamberi; bilo ko od njih može i po nama treba da bude izabran za potpredsednika Narodne skupštine. Hvala - kazao je Pastor.