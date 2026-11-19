PROMENLjIVO vreme sa čestom kišom obeležiće naredne dane u Srbiji, a od petka se očekuje i postepeni pad temperature. Dok će se maksimalne dnevne temperature tokom vikenda u Beogradu spustiti na 11 do 12 stepeni, jače zahlađenje i mogućnost snega u prestonici meteorolozi najavljuju za prvu dekadu decembra.

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O vremenskim prilikama, prognozi za predstojeću zimu i stanju vodostaja reka za emisiju "Puls Srbije" govorio je meteorolog, Ivan Ristić.

- Nalazimo se u promenljivom periodu. U Beogradu je trenutno oko 19 stepeni, a kiša će početi da pada između 19 i 20 časova. Ko bude izlazio ili se kasnije vraćao kući trebalo bi da ponese kišobran, jer će padavine trajati tokom noći. Slično vreme očekuje nas i narednih dana. Danas će pre podne biti relativno toplo, sa 18 do 19 stepeni, dok će popodne ponovo padati kiša. Očekuje se još oko 30 do 40 milimetara padavina - rekao je Ristić.

Temperatura za vikend pada na 11 stepeni, u subotu stiže kiša

Prema njegovim rečima, od petka počinje postepena promena vremena, jer hladan vazduh pristiže u severnu i istočnu Evropu. Ipak, Karpati će ublažiti njegov prodor prema Balkanu, zbog čega se ne očekuje naglo i drastično zahlađenje.

- Ne očekujemo drastično zahlađenje, ali će temperatura postepeno opadati. Već za vikend će maksimalna temperatura u Beogradu, umesto dosadašnjih 19 ili 20 stepeni, biti oko 11 ili 12 stepeni. U subotu će biti kiše, a promenljivo vreme nastaviće se i narednih dana - objasnio je meteorolog.

Ristić je istakao da će se hladan vazduh zadržavati severnije od Karpata, na području Poljske, Skandinavije i evropskog dela Rusije, dok bi njegov jači prodor prema Srbiji mogao da usledi tek početkom decembra.

- Prema poslednjim meteorološkim prognozama, najverovatnije će jači prodor hladnog vazduha uslediti tek u decembru. To bi značilo temperature oko nule i mogućnost snega u Beogradu. Za sada se takav scenario očekuje u prvoj dekadi decembra. Samo nas Karpati dele od tog veoma hladnog vazduha, pa bi promena pravca vetra mogla da omogući njegov prodor kroz Bečka vrata i donese nam jače zahlađenje i snežne padavine - naveo je.

Do tada će Srbija biti u periodu smene toplijih i hladnijih dana, a tokom sledeće nedelje maksimalne temperature trebalo bi da se kreću oko 10 stepeni. Kiša će, prema prognozama, padati svakog drugog dana, dok se sneg očekuje na višim planinama.

- Na Kopaoniku i Goliji sneg bi mogao da pada već u subotu, a zatim ponovo u ponedeljak popodne. U nižim predelima prvi sneg očekujemo tek u decembru, mada nas može iznenaditi i krajem novembra. Za sada modeli nisu sasvim jasni kada je reč o jačem zahlađenju - rekao je meteorolog.

Januar bi mogao da donese oko 20 ledenih dana

Govoreći o predstojećoj zimi, Ristić je naveo da meteorološki modeli za sada ne ukazuju na to da će ona biti izuzetno hladna, ali da se povremeno očekuju snežne padavine. Najhladniji period, prema njegovim procenama, biće januar, posebno vreme od Božića do Svetog Jovana.

- U tom periodu je poslednjih godina uglavnom najhladnije. Tada sneg pada i u nižim i u višim predelima. Ove zime očekujemo i ledene dane, otprilike dvadesetak, posebno tokom januara. U decembru bi takođe moglo da ih bude nekoliko, ali je taj mesec promenljiv i moguća su i otopljenja i zahlađenja - istakao je Ristić.

Objašnjavajući velike temperaturne oscilacije poslednjih dana, meteorolog je rekao da na vremenske prilike utiču različiti vazdušni tokovi sa Atlantika, kao i košava i jugozapadni vetar. Podsetio je da je u pojedinim delovima Srbije prethodnih dana zabeležena gotovo tropska noć, dok je nakon promene vremena temperatura naglo pala.

- Kada duva košava, malo je hladnije, a kada duva južni ili jugozapadni vetar, dolazi topliji, fenski vazduh. Pre nekoliko dana u Kruševcu je minimalna temperatura bila 20 stepeni, a u Beogradu 17 ili 18. Posle promene vremena, temperatura je naglo pala. Sledeće nedelje bićemo uglavnom na 10 do 15 stepeni, a sve češće će maksimalne temperature biti ispod 10 stepeni - objasnio je.

Dunav se još oporavlja od suše, sneg se očekuje na planinama

Ristić se osvrnuo i na stanje vodostaja Save i Dunava nakon dugog sušnog perioda, tokom kojeg je na pojedinim mestima oko 70 dana izostala kiša. Prema njegovim rečima, Sava je već duže vreme u dobrom stanju, dok će Dunavu biti potrebno više vremena da se oporavi.

- Naše reke se oporavljaju i mislim da će sve biti u redu. Sava je već duže vreme u korektnom stanju, jer u Alpima, gde izvire, ima dosta padavina. Dunav je, međutim, i dalje u lošem stanju. Videli smo i sprudove u Novom Sadu. Prognoze su da će se oporaviti tek na proleće, a za to će biti važno i koliko će snega pasti u austrijskim, švajcarskim i nemačkim Alpima - rekao je.

Govoreći o uticaju padavina na poljoprivredu, ocenio je da kiša trenutno pogoduje jesenjoj setvi, jer poljoprivrednici više nemaju problem sa suvim i tvrdim zemljištem. Dodao je da dugotrajniji mrazevi još nisu nastupili, pa se radovi na njivama mogu obavljati bez većih poteškoća.

Meteorolog je upozorio i da je potrebno pripremiti biljke i dvorišta za hladniji period, skloniti cveće sa terasa i obratiti pažnju na lišće i zapušene slivnike.

- Koliko god termometar sada pokazivao 20 stepeni, sve može da se promeni za jedan dan. Potrebno je polako ući u zimski režim, jer je zima veoma blizu. Ako stanete na mokar list, vrlo lako možete da padnete. To može biti opasnije i od snega. Naredna tri do četiri dana biće veoma kišovita - za Kurir televiziju, upozorio je Ristić.