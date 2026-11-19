GRADSKI puls i ritam savremenog života u Nišu već godinama imaju svoju stalnu adresu - šoping-centar Delta Planet. Ovo mesto već godinama uspešno briše granicu između obične kupovine i celodnevnog porodičnog iskustva.

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Sa svakom novom sezonom, Delta Planet nastoji da iznenadi svoje posetioce, uvodeći poznate svetske brendove, podržavajući kvalitetne domaće koncepte i kreirajući sadržaje koji šoping pretvaraju u mnogo više od svakodnevne obaveze.

Foto: Promo

Na prostoru od 40.000 kvadratnih metara, posetiocima su dostupni i ugostiteljski sadržaji i mogućnosti za zabavu i odmor. Savremeni arhitektonski koncept, dobra povezanost sa glavnim gradskim zonama i čak 850 parking mesta dodatno doprinose pristupačnosti i komforu. Ideja je da na jednom mestu svako pronađe nešto za sebe, bez obzira na godine, interesovanja i životne navike.

- Naša ideja je da Delta Planet bude mesto koje objedinjuje ponudu renomiranih svetskih brendova, kvalitetnih domaćih koncepata i raznovrsnih sadržaja namenjenih svim generacijama. Upravo ta raznolikost, mogućnost izbora i spoj različitih iskustava čine Delta Planet prepoznatljivom destinacijom, u kojoj svako može da pronađe nešto u skladu sa svojim interesovanjima i životnim stilom - ističe Ivana Tevdenić, marketing menadžer Delta Planeta. Foto: Promo Pored bogate svakodnevne ponude, posebna pažnja posvećuje se organizaciji sezonskih programa i događaja koji dodatno obogaćuju iskustvo posetilaca i stvaraju prilike za druženje, zabavu i zajedničke trenutke. Predstojeći praznični period doneće posebnu atmosferu i brojne sadržaje za sve generacije. Najmlađe očekuju kreativne radionice, nastup Dečjeg hora „Čarolija“ i druženje sa Deda Mrazom, dok će ostali posetioci moći da uživaju u raznovrsnim programima, kao i u sezonskim pogodnostima i atraktivnim ponudama omiljenih brendova. - Praznični i sezonski događaji postali su deo tradicije Delta Planeta i nešto čemu se naši posetioci iz godine u godinu raduju. Nastojimo da svakom novom sezonom ponudimo dodatne razloge za dolazak i stvorimo atmosferu u kojoj će uživati cela porodica. Pozivamo sve da nas prate putem zvaničnog sajta i društvenih mreža, gde ćemo redovno najavljivati predstojeće aktivnosti i programe - poručuje Ivana Tevdenić.

Brojni razlozi za povratak

Spoj brendova, gastronomije, zabave i događaja čini Delta planet mestom susreta, druženja i novih iskustava. Jer savremeni šoping centar nije samo prostor u kojem se kupuje, to je mesto gde se provodi vreme, stvaraju uspomene i pronalaze novi razlozi za povratak.