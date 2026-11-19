Naslednik legendarnog Peđe Stojakovića blista u svom timu.

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Nedavno je Andrej Stojaković oduševio košarkašku javnost, pošto je pružio fenomenalnu igru u timu Ilinoisa protiv Djuka. Talentovani Srbin je tada ubacio 46 poena i time oborio mnoge rekorde.

Još uvek, međutim, vlada neizvesnost za koju će to reprezentaciju igrati sin našeg nekadašnjeg legendarnog reprezentativca Predraga Stojaković - za "orlove" ili Grčku? U ovom slučaju može da bira...

Tu temu je u razgovoru za Meridian Sport elaborirao i Dušan Alimpijević, koji je naglasio da je u saradnji sa KSS uradio sve što je u njegovoj moći da "privoli" Stojakovića juniora da zaigra za srpsku selekciju.

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- KSS i ja smo uradili sve što je do nas. Dete treba da odluči za koju će reprezentaciju da igra, bez ikakvog pritiska. Važno je da bude tamo gde se najbolje oseća, nema tu previše govora. Nenad Krstić je išao da priča sa njim, ja sam imao dva razgovora sa njim - rekao je selektor Srbije, Dušan Alimpijević.

Otkrio je da u stopu prati partije Nikole Kusturice, sa kojim svakako radi pomoćni trener seniorske reprezentacije, Nemanja Jogi Jovanović na koledžu UCLA.

- NCAA je novi trend koji se dogodio i očigledno da moramo da napravimo dodatne korake da bismo se prilagodili novom trendu i da to držimo pod kontrolom. Što se Kusturice tiče, jedan je od najvećih talenata. Nisam ga trenirao, nemam pravo da pričam o njemu previše, ali sam u svakodnevnom kontaktu sa Nemanjom Jovanovićem koji ga trenira u UCLA, čujemo se zbog njega na dnevnoj bazi. - zaključio je Alimpijević.

Ono što je malo poznato jeste da Andrej Stojaković pored nastupa za Srbiju i Grčku, može da se odluči i za dres SAD, ako dođe poziv i iz ove reprezentacije.

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