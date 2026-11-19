SREDINA je novembra, temperatura prijatnija nego što biste očekivali, a automobil se i dalje vozi bez većih promena u svakodnevnoj rutini. Lako je pomisliti da za zimsku opremu još ima vremena. Međutim, prvi sneg i jutarnja poledica ne najavljuju se uvek dovoljno rano da biste tek tada počeli da tražite odgovarajuće gume.

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U Srbiji je od 1. novembra do 1. aprila obavezna upotreba zimskih pneumatika na sva četiri točka kada na kolovozu ima snega, leda ili poledice. Minimalna dubina šare je 4 mm. Dakle, zimske gume nisu zakonski obavezne svakog novembarskog dana, ali čekanje prvih ozbiljnih padavina nije naročito pametan plan.

Gume se biraju pre prvog snega

Ako još niste zamenili pneumatike, sada je pravi trenutak da proverite dimenzije propisane za automobil i pogledate ponudu zimskih guma. Obratite pažnju na oznake na pneumaticima, indeks nosivosti i brzine, kao i na rezultate nezavisnih testova kočenja i ponašanja na mokrom i snežnom kolovozu.

Proverite i stanje postojećeg kompleta. Dubina šare jeste važna, ali pogledajte i eventualna oštećenja, neravnomerno trošenje i starost pneumatika. Čak ni kvalitetne zimske gume ne mogu nadoknaditi neprilagođenu brzinu i premalo odstojanje.

Kada ste poslednji put proverili akumulator?

Hladno vreme dodatno opterećuje akumulator, naročito ako je već oslabljen, a automobil se uglavnom koristi za kratke gradske vožnje. Ako motor sporije vergla ili je akumulator star nekoliko godina, korisno je proveriti njegovo stanje pre prvih mrazeva. Pri izboru akumulatora proverite odgovarajući kapacitet, startnu struju, dimenzije i tip koji proizvođač vozila preporučuje. Automobili sa start-stop sistemom često zahtevaju EFB ili AGM akumulator, pa zamena nije samo pitanje cene.

Kupovina koju ne bi trebalo odlagati

Zimske gume i ispravan akumulator nisu detalji o kojima želite da razmišljate tek kada automobil odbije da upali ili put postane klizav. Zato je Black Friday ponuda ePlanete prilika koju je vredelo čekati: da na vreme pogledate izbor zimskih guma i akumulatora, uporedite karakteristike i proverite aktuelne cene, pre nego što zima pokaže svoju ozbiljniju stranu.