REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je najnoviju prognozu.

FOTO TANJUG/ FOTO HINA/ LANA SLIVAR DOMINIĆ

Pre podne umereno oblačno uz slab i umeren, na jugu Banata i jak, južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura od 15 do 19 stepeni.

Posle podne i uveče oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima uz skretanje vetra na umeren i jak zapadni i severozapadni. Uveče na području Vojvodine, zapadne i centralne Srbije, kao i na području Beograda udari vetra će biti olujni, ponegde i orkanski, od 80 do 110 km/h.

U toku noći ka petku prestanak padavina i razvedravanje, uz slabljenje vetra.

Foto: N. Živanović

Od subote pad temperature

Narednih dana promenljivo, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. U petak toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 16 do 20 °S, a od subote temperatura u postepenom padu.

BONUS VIDEO: POTOP U BEOGRADU: Ulice pod vodom zbog nevremena, vozila jedva prolaze