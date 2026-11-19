PONOVO STIŽU OBILNE PADAVINE: Duvaće orkanski vetar - najnovija prognoza RHMZ-a
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je najnoviju prognozu.
Pre podne umereno oblačno uz slab i umeren, na jugu Banata i jak, južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura od 15 do 19 stepeni.
Posle podne i uveče oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima uz skretanje vetra na umeren i jak zapadni i severozapadni. Uveče na području Vojvodine, zapadne i centralne Srbije, kao i na području Beograda udari vetra će biti olujni, ponegde i orkanski, od 80 do 110 km/h.
U toku noći ka petku prestanak padavina i razvedravanje, uz slabljenje vetra.
Od subote pad temperature
Narednih dana promenljivo, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. U petak toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 16 do 20 °S, a od subote temperatura u postepenom padu.
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